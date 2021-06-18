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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta kiraz hasadı başladı

İHA

Muş’ta kiraz hasadı başladı

Muş’ta havaların ısınmasıyla olgunlaşan kirazların hasadına başlandı.
Muş’taki Kale Bağları’nda yetiştirilen sarı ve kırmızı kirazların hasat sezonu başladı. Engebeli arazideki ağaçlardan işçiler tarafından toplanan kirazlar, market, manav ve bakkallara pazarlanıyor. Hormonsuz olduğu için vatandaşlar tarafından tercih edilen kirazlar, aroması ile de büyük beğeni topluyor.
Günlük olarak yetişen kirazları topladıklarını belirten üretici Vahap Fidan, “Kirazlarımız yetişmeyene kadar çarşıda kirazın kilosu 30 TL’ydi. Şu an kirazlar çıktığı için kilosu 67 liraya düştü. Günde 80 kilogram civarında kiraz topluyoruz. Kirazları bakkal, manav ve marketlere veriyoruz. Yaklaşık burada 120 ağacımız var. Her gün kiraz toplarız. Tamamen organik ve bağ ortamında yetişiyor. Geçen sene elma ve armut bolken, bu sene aksine kiraz verimi daha yüksek. Bu yıl verimden memnunuz” dedi.
Sabah başlayıp akşama kadar kiraz topladıklarını anlatan Rıza Fidan ise yılın ilk kirazını topladıklarını aktararak, kiraz toplamanın kolay olmadığını, günde 80 kilogram ürün elde ettiklerini söyledi.

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