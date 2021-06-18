Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

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Muş’ta jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir şahsın aracında arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 35 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 31 adet cep telefonu kılıfı ele geçirildi.

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