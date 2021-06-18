Jandarmadan sahte temizlik malzemesi operasyonu

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahsın aracında arama yapıldığı belirtildi. Aramada sahte 854 kilogram deterjan, 229 adet şampuan ve 87 adet çamaşır suyu ele geçirildiği kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.