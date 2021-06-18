Jandarmadan sahte temizlik malzemesi operasyonu

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahsın aracında arama yapıldığı belirtildi. Aramada sahte 854 kilogram deterjan, 229 adet şampuan ve 87 adet çamaşır suyu ele geçirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.