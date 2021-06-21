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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dededen kalma şimşir kaşık geleneğini torunu sürdürüyor

İHA

Dededen kalma şimşir kaşık geleneğini torunu sürdürüyor

Muş’ta 3 yıldır şimşir ağacından tahta kaşık üreten Hikmet Yeşil, vefat eden dedesinin 70 yıllık mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde yaşayan 4 çocuk babası Hikmet Yeşil (40), dedesinden öğrendiği mesleği sürdürüyor. Dedesini 95 yaşında kaybeden Yeşil, ata mesleğini yaşatabilmek için onların izinden gitmeye çalışıyor. Dedesinden kalma alet setiyle evinin bahçesinde ağaç yontan Yeşil, günün boş zamanlarını burada kaşık üreterek geçiriyor. Ürettiği kaşıkları komşu, akraba ve çevre köylere dağıtan Yeşil’in tek dileği, dedesi gibi hayır duası alabilmek.
Dedesinin 70 yıl boyunca sürekli şimşir ağacından kaşık, kepçe ve çatal yaptığını belirten Hikmet Yeşil, dedesi vefat ettikten sonra mesleği kendisinin devraldığını ve ata kültürünü yaşatmak istediğini söyledi. Yaptığı kaşıkları ücretsiz olarak köylülere dağıttığını anlatan Yeşil, şimşir ağacının zor bulunan bir ağaç olduğunu belirterek, “Şimşir ağacını kayalık tepelerden getiriyorum. 15 gün kuruması gerekiyor. Günde yaklaşık üç kaşık yapıyorum. Çünkü çok incelikleri var. Daha önce babamla birlikte kamyonculuk yaptım. Kamyon işini bıraktıktan sonra tahta kaşık yapmaya başladım. Özellikle kışın çok fazla yapıyorum. Burada el emeği ile yaptığım ürünleri köyümüzün yanı sıra çevre köylere de hediye olarak dağıtıyorum. Köylülerimiz şimşir kaşıkları sağlık açısından da tercih ediyor. Şu anda köyümüzde hemen hemen her evde takta kaşık var. Kadınlarımız genelde çorba, ayran aşı gibi sulu yemekleri tahta kaşıkla karıştırıyor” dedi.
Bu mesleğin Hikmet Yeşil’e dedesi Ahmet Yeşil'den kaldığını ifade eden köy sakinlerinden Medet Güven de, “Bu kaşıklar dağdaki şimşir ağacından üretiliyor. Hediye olarak bize ve çevredeki vatandaşlara dağıtılıyor. Para karşılığında verilmiyor. Allah razı olsun. İnşallah bu geleneğe çocukları da devam ederler. Eski tarihte demir kaşık yoktu, tahta kaşıklarla yemek yapıyorduk. Genellikle tahta kaşıkları düğünlerde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yemeklerini Hikmet Yeşil’in yaptığı tahta kaşık ve kepçelerle hazırladığını anlatan Çiğdem Yeşil ise, “Köyümüzde özellikle halise, çorba, ayran aşı gibi yemeklerimizi bu kaşıklarla karıştırarak hazırlıyoruz. Tahta kaşıklar daha sağlıklı olduğu için demir kaşığı çok fazla kullanmıyoruz. Evimizde hala bunları kullanıyoruz. Gayet memnunuz. Bu kaşıklar bize hediye ediliyor, para alınmıyor. Bizde bu durumdan çok memnunuz” diye konuştu.

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