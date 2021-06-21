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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor

İHA

Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor

Muş’ta aşırı sıcakların etkisini göstermesiyle bunalan çocuklar, Karasu Nehri’nde tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalışıyor.
Kentte hava sıcaklığının 36 derecenin üzerine çıkmasıyla Hasköy ilçesine bağlı Koç köyündeki çocuklar, Karasu Nehri üzerindeki yaklaşık 5 metrelik köprüden tehlikeli bir şekilde suya atlıyor. Hayvanlara bakan ve tarlada çalışırken sıcaktan bunalan çocuklar, günün 3 saatini tehlikeye aldırış etmeden nehirde geçiriyor.
Havaların çok sıcak olduğunu belirten çocuklardan Süleyman Gürbüz, “Hava çok sıcak ve tarlada çalışıyoruz. Serinlemek için de Karasu Nehri’ne giriyoruz. Suda hem serinliyoruz hem de eğleniyoruz. Özellikle tarlada çalışırken ve evde otururken bunalıyoruz. İşi bıraktıktan sonra hemen serinlemek için buraya geliyoruz ve suya giriyoruz. Suya girmekten keyif alıyoruz” dedi.
Akif Gürbüz ise havaların gittikçe sıcak olmaya başladığını ifade ederek, “Arkadaşlarla birlikte buraya gelip Karasu Nehri’ne giriyoruz. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden balıklama atlıyoruz. Tehlikeli olduğunu biliyoruz ama eğlenceli oluyor” diye konuştu.

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