MŞÜ’de korona virüs aşı mesaisi

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ile İl Sağlık Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında akademik ve idari personelle eşlerine korona virüs aşısı yapılmaya başlandı.

MŞÜ Rektör Vekili Ulaş Çaydaş başkanlığında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Dicle ve Genel Sekreter Vekili Ferit Uslu’nun girişimiyle Sağlık Bilimleri Fakültesinde hijyenik aşı odaları oluşturuldu. Doktor kontrolünde aşı olmaya başlayan personel ve yakınları, verilen hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Kırımoğlu, özellikle korona virüs aşısının üniversite yerleşkesinde yapılmasının ve üniversite personelinin aşıya gösterdiği yoğun ilginin herkes için örneklik teşkil edebileceğini, daha da önemlisi toplumsal bağışıklığın gerçekleşmesi ve bu salgının sona ermesi açısından kararlılığı gösterdiğini söyledi. Sağlıkçıların gece gündüz demeden ortaya koydukları bu olağanüstü çabanın karşılığının ancak kitlesel aşılamalarla verilmesinin mümkün olacağını ifade eden Kırımoğlu, “Toplumun aydınlık yüzleri olan üniversitelerin bu gibi önemli konularda öncü neferler olması ve örneklik teşkil etmesi gerekiyor. Pandemi ile mücadelede birçok alanda sorumluluk alan üniversitemiz, Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat öncülüğünde birçok acil tedbir planları hazırlamış ve birçoğunu uygulamıştır. Bu konuda Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a her fırsatta bir sağlık personeli gibi verdiği mücadeleden dolayı teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Aşı programına; Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın yanı sıra rektör yardımcıları, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kenan Akpolat, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Kerim Abatay ve Halk Sağlığı Hizmetleri Uzmanı Mümin Bozkurt katıldı.

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