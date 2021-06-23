Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere belediye başkanından destek ziyareti



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´un Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ile kentte yaşayan çok sayıda kişi, PKK´lı teröristlerce kaçırılan çocukları için nöbet tutan aileleri ziyaret ederek, destek verdi.

Muş´ta, PKK´lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, her çarşamba olduğu gibi bugün de HDP il binası önünde bekleyişini sürdürdü. Evlat nöbetinde 10´uncu haftalarını geride bırakan aileleri, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ve beraberindeki kent sakinleri ziyaret etti. Karayel ve beraberindekiler, evlat nöbetindeki ailelerin yanında yer alarak, destek verdi. `Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK´ sloganları atan aileler, çocuklarına kavuşana kadar bekleyişlerine devam edeceklerini belirtti.

Evlat nöbetindeki aileleri desteklemek adına eylemde yer aldıklarını belirten Başkan Karayel, terör ve silah ile bir yere varılmayacağını belirtti. Dağa kaçırılan çocuklara çağrıda bulunan Karayel, "Gözü yaşlı annelerini görsünler. Babalarının, ailelerinin, kardeşlerinin yaşadığı acıyı görsünler. Terörün, silahın sonu, ya cezaevidir ya ölümdür. Önlerinde güzel bir hayat varken, gelecek varken dağda kalmanın, piyon olmanın anlamı yoktur" dedi.

Gençlerin, çocukların terör örgütü tarafından kullanıldığını kaydeden Başkan Karayel, halk olarak aileleri desteklediklerinin altını çizdi.

PKK´lı teröristlerce 2016'da dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Atilla için evlat nöbetini sürdüren Şahinaz Özcan, Başkan Hikmet Karayel ile beraberindekilere teşekkür etti. 10 haftadır evlat nöbetinde olduklarını belirten Özcan, çocuğu gelene kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-06-23 13:26:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.