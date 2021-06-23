Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere belediye başkanından destek ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere belediye başkanından destek ziyareti

DHA

Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere belediye başkanından destek ziyareti


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´un Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ile kentte yaşayan çok sayıda kişi, PKK´lı teröristlerce kaçırılan çocukları için nöbet tutan aileleri ziyaret ederek, destek verdi.
Muş´ta, PKK´lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, her çarşamba olduğu gibi bugün de HDP il binası önünde bekleyişini sürdürdü. Evlat nöbetinde 10´uncu haftalarını geride bırakan aileleri, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ve beraberindeki kent sakinleri ziyaret etti. Karayel ve beraberindekiler, evlat nöbetindeki ailelerin yanında yer alarak, destek verdi. `Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK´ sloganları atan aileler, çocuklarına kavuşana kadar bekleyişlerine devam edeceklerini belirtti.
Evlat nöbetindeki aileleri desteklemek adına eylemde yer aldıklarını belirten Başkan Karayel, terör ve silah ile bir yere varılmayacağını belirtti. Dağa kaçırılan çocuklara çağrıda bulunan Karayel, "Gözü yaşlı annelerini görsünler. Babalarının, ailelerinin, kardeşlerinin yaşadığı acıyı görsünler. Terörün, silahın sonu, ya cezaevidir ya ölümdür. Önlerinde güzel bir hayat varken, gelecek varken dağda kalmanın, piyon olmanın anlamı yoktur" dedi.
Gençlerin, çocukların terör örgütü tarafından kullanıldığını kaydeden Başkan Karayel, halk olarak aileleri desteklediklerinin altını çizdi.
PKK´lı teröristlerce 2016'da dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Atilla için evlat nöbetini sürdüren Şahinaz Özcan, Başkan Hikmet Karayel ile beraberindekilere teşekkür etti. 10 haftadır evlat nöbetinde olduklarını belirten Özcan, çocuğu gelene kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-06-23 13:26:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muşlu annelere belediye başkanı ve STK’lardan destek
YEREL HABERLER Muşlu annelere belediye başkanı ve STK’lardan destek
Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
YEREL HABERLER Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
MŞÜ’de korona virüs aşı mesaisi
YEREL HABERLER MŞÜ’de korona virüs aşı mesaisi
Kaymakam Demirer yapımı devam eden kamu yatırımlarını denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer yapımı devam eden kamu yatırımlarını ...
Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye balıklama atlıyor
Dededen kalma şimşir kaşık geleneğini torunu sürdürüyor
YEREL HABERLER Dededen kalma şimşir kaşık geleneğini torunu ...