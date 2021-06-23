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‘Malazgirt Savaşı Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma’ projesine büyük ilgi

İHA

‘Malazgirt Savaşı Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma’ projesine büyük ilgi

– Muş’ta “Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma” projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden bilim insanları kente geldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde yürütülen projeye 12 üniversiteden 38 akademisyen katkı sunuyor. Bir ve ikinci etabını tamamladıkları projenin 2021 yılı birinci etabına da başladıklarını dile getiren Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Uzman Arkeolog Oğuzhan Karaçetin ise “Tarihi yüzey araştırması proje çalışmaları Ziyaret Tepe mevkiinde arkeolojik kazılar devam ediliyor. Geçen yıl projeye ilk başladığımızda 3 etap şeklinde çalışmalar gerçekleşmişti ve bu çalışmalar 13 üniversiteden 40 akademisyenin yer aldığı büyük bir proje ve bu projeler kapsamında bazı öncelikli yerler test edilmişti. Bu yerlerin öncelikli olmasının birkaç sebebi var. Bunlardan birisi çok hakim bir tepe ve ovanın tamamını görebiliyor olmasıdır. Yüksek bir yerde bugün bile hala bir inancın devamı ile karşı karşıyayız. Bu da tabi insanların buraya gelip türlü inançlara inandıkları yerlerde ziyaretler gerçekleştirmeleridir. Geçmişte de buranın bir mezarlık alanı olduğunu biliyoruz. Bunun yüzey araştırmaları kapsamında basit toprak mezarlar olduğunu düşündüğümüz, ancak kazılar sonucunda ortaya koyabileceğiniz çok sayıda mezar alanı tespit etmiştik. Bununla ilgili bakanlık izin verdikten sonra geçen yıl üç etapta burada arkeolojik kazılara başladık. Kısıtlı süre içinde beş kadar mezarı ortaya çıkarabildik. Bu çalışmalara arkeologlar, antropologlar, tarihçiler ve sanat tarihçileri katıldı. Bu sayede mezarların ilk aşamada kronolojilerini öğrenmemiz gerektiği örnekler alarak karbon 14 testleri yaptırdık ve mezarlar 1400 tarihlerde ve 1450 sonuna tarihlendirildi. Tabii bunlar en üstteki mezarlarda hatta daha eski mezarlarla karşı karşıya kalabiliriz. Mezar şeklinde bir ölü gömme geleneği ile birçok mezar tespit ettik. Bu da yeni mezarlar ortaya çıkarabilmek hem de geçen yıl mimari olarak tespit ettiğimiz bazı planlarını görme fırsatı bulmamıza olanak sağlayacak. Burada kurgan tipi ölü gömme geleneği ile mezarlarını aramak için kazı çalışmaları yapıyoruz. Nihayetinde hedeflediğimiz Ziyaret Tepe’nin geçmişteki rolünü ortaya koyabilmek ve Malazgirt Savaşı ile olabilecek ilişkisini ortaya koyabilmek. Bu proje kapsamında sadece Malazgirt Savaşı ile Malazgirt tarihini ve şehit olmuş Türk askerlerinin yerini tespit etmek. Projemiz Malazgirt tarihini bir bütün olarak ele alıyor ve yüzey araştırmalarında ele geçen verileri kronolojik olarak değerlendiriyoruz. Bu sayede Malazgirt tarihini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu sezon yapacağımız çalışmalarla projemiz bazı soruları cevaplamış olacak. Bu sayede dünyaya tanıtmak için sempozyumlar, kitaplar ve belgeseller üretmiş olacağız. Çünkü projenin çıktılarından birisi de eş zamanlı olarak çekilen belgesel olacak. İlçede yapılacak sempozyumlar, çekilen görüntüler ile Malazgirt’i tanıtmayı istiyoruz. Kazılarda elde edilecek veriler, aklımızdaki soruların bazılarını cevaplayacak” dedi.
Projenin başında bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, Malazgirt Savaşı'nın noktasal olarak nerede cereyan ettiğinin tespit edilmesi bağlamında Malazgirt'in tarihsel kimliğini de ortaya koyma açısından önemli olduğunu aktardı.

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