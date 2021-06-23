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Muş’ta terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İHA

Muş’ta terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yürütülen “Eren4 Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Varto ilçesi Çalıdere köyü kırsalında ‘Eren4 Operasyonu’ kapsamında 23 Haziran 2021 tarihinde icra edilen operasyonda terör örgütüne ait toprağa gömülü ve naylona sarılı vaziyette; 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 1002 adet kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişeğin ele geçirildiği belirtildi.

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