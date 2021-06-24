Bakan Soylu, Şenyayla Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantısı yaptı (2)

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'BİR ZAMANLAR, ŞENYAYLA'YA GÖTÜRÜRÜZ' DİYE TEHDİT EDERLERDİ'

Muş Şenyayla Üs Bölgesi'nde basına kapalı yapılan güvenlik toplantısına başkanlık eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Soylu, toplantıdan fotoğraflara da yer verdiği mesajında, "Bir zamanlar Muş'ta, vatandaşımızı Şenyayla'ya götürürüz diye tehdit ederlerdi. Şimdi Muş Şenyayla'nın göbeğinde, Şenyayla Üs Bölgesi'nde Muş Güvenlik Toplantısı'ndayız. Allah'a hamolsun" ifadesini kullandı. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-06-24 16:27:59



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