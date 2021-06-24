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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu: “Türkiye'de var olan terörist sayısı 240'a düştü”

İHA

Bakan Soylu: “Türkiye'de var olan terörist sayısı 240'a düştü”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki terörist sayısının 240'a düştüğünü ifade ederek, “Başlarını mağaralardan çıkaramıyorlar. Telsizle konuşamıyorlar. Bir yerlere gidemiyorlar. Milletimize sözümüz yeminimizdir. Evlatlarınız bir daha sizin gördüğünüz ve çektiğiniz sıkıntıları çekmeyecek” dedi.
Muş'ta, Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesindeki güvenlik toplantısının ardından beraberindekilerle birlikte Murat Köprüsü'ne geçen Bakan Soylu, burada vatandaşlarla bir araya gelerek, çocuklara oyuncak dağıttı. Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkı'nda bir süre inceleme ve gezide bulunan Bakan Soylu, daha sonra Sultan Alparslan Tekstil Kent alanında incelemelerde bulunarak, Hasköy ilçesine geçti.

“Güvenlik toplantısını Şenyayla'nın göbeğinde yaptık”
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, güvenlik toplantısı yaptıkları yerin çok manidar olduğunu söyledi. Şenyayla'nın göbeğinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Soylu, “Bu ülkeye, bu milletin kardeşliğine, burada bulunan insanlara bedel ödetmeye çalışanlara dedik ki; bu ülkeyi bölemezsiniz, bu ülkenin kardeşliğini ortadan kaldıramazsınız. Sizler cesaretinizi ortaya koymasaydınız, ‘biz bu ülkeye bedel ödetmeye çalışanlara birlikte karşı duracağız’ demeseydiniz bugün bu huzuru bulamazdık. Allah sizlerden razı olsun. Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun her yerinde huzur var. Çocuklarımız okula gidiyor. Üniversitelere gidiyor. Her ilde havalimanları, hastaneler var. Tekstil kente uğradık. Bir tarafta fabrikalar yükseliyor bir tarafta da hayvancılık yapılıyor. Neymiş terör örgütü gelecek de buradaki bu güzel insanların yaylalarına gitmesini engelleyecekmiş, yapabildiler mi? Hayvancılığı yaylalarımızın her tarafında yapabiliyoruz. Yetmedi barajları yaptırmayacaklardı, becerebildiler mi? Size şunu söyleyeyim; Türkiye büyüyor. Türkiye'nin her tarafını gezen biri olarak söylüyorum, Türkiye bir büyüyecekse Allah'ın izniyle Doğu ve Güneydoğu 5 büyüyecek. Bu sizin hakkınız. Yıllarca çok sıkıntı çektiniz bedel ödediniz. Göreceksiniz engelleyemediler, engelleyemeyecekler. Sadece Hasköy'de değil, Doğu ve Güneydoğu’nun her yerinde çocuklarımız mühendis, doktor olacak.” dedi.

“Etrafımızdaki coğrafyayı bir terör koridoru haline getirmeye çalıştılar”
Bölge coğrafyasını bir terör koridoru haline getirmeye çalışanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izin vermediğini anımsatan Bakan Soylu, “Burnumuzu Irak'ın kuzeyine, Suriye'ye soktuğumuz zaman batı bize parmak sallıyordu. Biz büyük bir milletiz. Biz dünyada insanlığın ne olduğunu bilen, zenginleştikçe şımarmayan, inancından, kültüründen, geleneğinden ayrılmayan bir milletiz. Biz sadece Anadolu'nun evlatları değiliz, Allah'ım bize güç ver ki bütün dünyaya insanlığı nakşedelim diyen bir milletin evlatlarıyız. Ne birliğimize ne beraberliğimize ne kardeşliğimize ne zenginliğimize ne büyümemize ne dünyaya nizam vermemize engel olamayacaklar. Siz yeter ki dik durun. Bilesiniz ki dünyaya söyleyecek sözümüz var” ifadelerini kullandı.

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu turizmin parlayan yıldızı olacak”
“Etrafımızdaki coğrafyaya gücümüzün, medeniyetimizin, sevgimizin, inancımızın hep birlikte nakşedileceği bir süreç olacaktır” diyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Türkiye'de var olan terörist sayısı kaça düştü biliyor musunuz? 240'a düştü. Başlarını mağaralardan çıkaramıyorlar. Telsizle konuşamıyorlar. Bir yerlere gidemiyorlar. Milletimize sözümüz yeminimizdir. Evlatlarınız bir daha sizin gördüğünüz ve çektiğiniz sıkıntıları çekmeyecek. Muş başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu turizmin parlayan yıldızı olacak. Herkesin gezip görmek istediği, herkesin kendi insanıyla buluşmak istediği bu alanlar hem yerli hem de yabancı turistin gözdesi haline gelecek yeter ki huzur olsun. Daha çok çalışacağız, daha çok gayet edeceğiz. Zengin, güçlü, ayakları üzerinde durup bütün dünyaya haykıran bir Türkiye’ye hep beraber ulaşacağız. Durmak yok yola devam.”
Konuşmasının ardından vatandaşlarla köz çayı içen Bakan Soylu, daha sonra Sultan Alparslan Havalimanına geçerek kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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