Muş’ta YKS heyecanı başladı

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Muş’ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu başladı.

Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Muş'ta da YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), başladı. Sabah erken saatlerde aileleriyle birlikte okul önlerine gelen adayların ilk sınav maratonu start aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler içeriye tek tek alınırken, aileleri ise okul önünde dua ederek bekleyişlerini sürdürüyor. Sınava son dakikalarda yetişen bazı öğrenciler, okula girmeyi başarırken, 10.15’te başlayan TYT sınavı, 12.30’da sona erecek.

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