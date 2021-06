Erentepe’de temel atma töreni

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde Kaymakam Mehmet İlidi’nin katılımıyla yapılacak caminin temeli atıldı.

Temel atma törenine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, AK Parti İl Encümeni Sait Taşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Müftü Vekili Recep Özbey ile vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Mehmet İlidi, hayırlı bir iş için bir arada olduklarını belirterek, “Yaklaşık dokuz ay önce beldemizde eski camimizi ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimizde hiç olumlu bir tablo ile karşılaşmadık. Camimizin her tarafı rutubet almıştı. Her tarafı yıkık dökük bir şekildeydi. Bizim gönlümüz buna razı olmadı. Hayırsever Erentepeli kardeşlerimizin desteği ve isteği ile eski camimizi yıkıp, yeni modern günün ihtiyaçlarına cevap verebilir bir cami yapmaya karar verdik. Biz aslında bir mihmandarlık yapıyoruz. Caminin yapılması yönünde tüm kararlarımızı belediye meclisimizle ve encümenimizle aldık. Temeli atıyoruz, betonumuzu aldık ve demirimiz aldık. Kalan kısmında da siz Erentepeli kardeşlerimizin destek vermesini istiyoruz. Ben kendim de destek vereceğim. Erentepe halkı sağduyuludur. İnşallah bu camimizi üç ay içinde bitireceğiz. Devlet olarak her zaman halkın huzuru ve refahı için ne hizmet gerekiyorsa yapmışız ve yapamaya da devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftü Vekili Recep Özbey’in yaptığı duayla caminin temeli atıldı.

