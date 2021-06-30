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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 6’ya yükseldi

İHA

HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 6’ya yükseldi

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ve HDP binası önünde eylem yapan ailelerin sayısı 6’ya yükseldi.
Muş’ta HDP binası önünde 11 haftadır eylemlerini sürdüren Teker, Özcan, Yenilmez, Aktar ve Kılıç ailelerine bir aileden daha destek geldi. Eyleme yeni katılan Arul ailesi, HDP önünde nöbete başladı. Çocuklarına kavuşma ümidiyle eyleme destek veren aileler, Muş HDP İl Başkanlığı önünde “Ha HDP ha PKK”, “Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir” ve “Halkı Dolandıran Parti” yazılı dövizler açarak slogan attı.

“Annemin vasiyetini yerine getirmeye çalışıyorum”
Diyarbakır’daki eylemin ardından Muş’ta oturma eylemi yapan ailelere desteğe gelen Yemlihan Arul, kardeşinin 2015 yılında kandırılarak örgüte katıldığını söyledi. Annesinin vasiyeti üzerine buraya geldiğini ifade eden Arul, “Annem vefat etti. Annem, ‘Mustafa’yı bulup gel’ dedi. Bende Mustafa için geldim. Sadece çocuklarımızı istiyoruz, çok şey istemiyoruz onlardan. Eğer gerçekten yürekleri yanıyorsa o çocuğun da annesinin yüreği yanıyor. Ben o çocuğu istiyorum. Bugüne kadar kardeşimle hiç görüşme şansım olmadı ve hiçbir yerden de haber alamadık. Gidiş o gidiş” dedi.

“Diyarbakır’da HDP binasının kepengini kapatıp kaçtılar”
Kardeşi Atilla Özcan için eylem başlattıklarını belirten Ümit Özcan da, kardeşini HDP’nin PKK’ya sattığını işaret etti. Kardeşini HDP’den istediğini anımsatan Ümit Özcan, “Kardeşim gelmeyene kadar bu eyleme devam edeceğim. Sonuna kadar kararlıyım. Diyarbakır eylemine de katılıyorum, Muş’taki eyleme de katılıyorum. Diyarbakır’da HDP binasının kepengini kapatıp kaçtılar. Suçlu olan kaçıyor. Şu an bina orada boş. Kürt Türk davası diyorlar. Bizim Kürt Türk davası diye bir davamız yok. Bizim Türklerle bir sıkıntımız yok. ‘Kürt davası’ diyorlar Ermeni’ye çalışıyorlar, Amerika’ya çalışıyorlar, oraya asker götürüyorlar. Bizim tek bir devletimiz var o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biz bu devletin insanıyız, Amerika’nın Kürdü değiliz, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürdüyüz” ifadelerini kullandı.
Oğlundan 4,5 yıldır haber alamadığını kaydeden anne Şahinaz Özcan ise “Hiçbir haber alamadım. Çocuğumdan haber almadan buradan kalkmayacağım, eyleme devam edeceğim. HDP, PKK’ya destek veriyor. HDP, PKK’ya destek vermeseydi PKK bu işleri yapamazdı. Atilla, oğlum biz burada seni bekliyoruz. Neredeysen gel devlete teslim ol, gel polise teslim ol. Burası güvenli. Orası senin yerin değil. Bugün de bir aile daha gelip bize katıldı ve destek olmaya başladı” diye konuştu.
Ailelere, Muş’taki bazı STK’lardan da destek geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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