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Varto’da ‘uyuşturucu madde’ konulu seminer

İHA

Varto’da ‘uyuşturucu madde’ konulu seminer

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Varto ilçesinde madde bağımlılığı konulu bir seminer verildi.
Varto Kaymakamlığının talebi üzerine Varto Kültür Merkezinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından bir seminer verdi. Varto İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, sivil toplum örgüt başkanları, muhtarlar ve kamu çalışanlarının katıldığı seminerde, uyuşturucu ve madde bağımlılığından kurtulma yöntemleri konusunda bilgiler verildi. Madde kullanımı ve bağımlılığının önlenmesi için yapılan çalışmaları anlatan uzmanlar, verilen eğitimlerin önemsenmesi gerektiğini belirttiler. Terör örgütlerinin en büyük finansmanları arasında yer alan uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen seminerlerde insan sağlığı açısından zararları da ele alındı.

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