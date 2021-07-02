Malazgirt’te karne heyecanı

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaklaşık 14 bin 500 öğrenci 20202021 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla karne sevinci yaşadı.

Şehit Mehmet Zeki Özsubaşı İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç, Şehit Mehmet Zeki Özsubaşı İlkokulu Müdürü İbrahim Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tatil sürecinde velilerin öğrencileriyle yakından ilgilenmesi gerektiğini ifade eden Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, öğrencilere tatil süresince bolca dinlenmeleri ve aileleriyle bol zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Demirer, “Şehit Mehmet Zeki Özsubaşı İlkokulunda eğitim gören kıymetli yavrularımızı gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise ilçe genelinde karneleri sosyal mesafe kuralları içinde verdiklerini belirterek, “Uzun bir salgın sürecinden sonra çocuklarımız okullarda tekrar arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle buluştu. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. İnşallah salgın kısa sürede sona erer. Çocuklarımız okullarından mahrum olmazlar. Temmuz’un 2’sine kadar yine eğitime devam edilecek. Öğrencilerimize telafi eğitimlerimiz ise ağustosun sonuna kadar devam edecek. Verimli ve faydalı bir süreç olmasını diliyorum” dedi.

Malazgirt Şehit Mehmet Zeki Özsubaşı İlkokulunda düzenlenen karne töreni Kaymakam Demirer ve beraberindeki heyetin öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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