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Muş’ta yılın ilk arpa hasadına başlandı Çiftçiler arpa veriminin azlığından dertli

İHA

Muş’ta yılın ilk arpa hasadına başlandı Çiftçiler arpa veriminin azlığından dertli

Muş’ta geçimlerini tarımla sağlayan çiftçiler, yılın ilk arpa hasadına başladı.
Diyarbakır’dan arpa ve buğday biçimi için Muş Ovası’na gelen biçerdöverler, yılın ilk hasadına başladı. Merkeze bağlı Aşağısızma köyünde arpa biçimine başlayan biçerdöverler, 40 gün içerisinde kent genelindeki hasadı bitirmeyi hedefliyor.
Aşağısızma köyünde arpa ekimi yapan Abdullatif Seyhan isimli çiftçi, yaşanan kuraklık nedeniyle bu sene hasadın iyi olmadığını ifade ederek, “Durum iyi değil kuraklık var. Maalesef üründen verim alamıyoruz. Bu durumdan biçerdövercilerde şikayetçi. Saman da elde edemiyoruz. Geçen sene dönüm başına 300400 kilogram arpa alırken bu sene 200 kilogram bile alamıyoruz. Sabah başladık akşama kadar biçerdöverin iki ambarı dolmadı” dedi.
“Verim beklediğimizden çok daha düşük”
Biçerdöverci İbrahim Hakkı Poçak ise Muş’ta ilk arpa hasadına başladıklarını dile getirerek, “Verim beklediğimizden çok daha düşük geldi. 17 dönüm biçmemize rağmen depomuz dolmadı. Kuraklıktan dolayı verim yok. Kar yerde iyi bir süre kalmadığı için toprak kendisini besleyemedi. Her sene 350 civarında biçerdöver, Muş bölgesine geliyordu ama bu gidişle 100 biçerdöverin dahi buraya gelip gelmeyeceği belli değil” diye konuştu.

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