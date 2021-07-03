Çocuklar, `Köyvivor´ parkurunda yarıştı



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´un merkeze bağlı Yaygın beldesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan `Köyvivor´ parkurunda çocuklar kıyasıya yarışarak eğlendi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezinin liderleri ile gönüllüleri, Yaygın beldesinde çocuklar için 'Köyvivor' adı altında yarışma parkuru hazırladı. Hakemlik görevi ve sunuculuğunu gençlik liderlerinin yaptığı yarışmada, 36 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen çocuklar, koşarak, atlayarak ve eğilerek zorlu bir şekilde parkuru tamamladıktan sonra topla belirlenen hedefleri vurup, düşürmeye çalıştı. Parkuru tamamlayanlara madalya ve kupa verildi.

Çocuklar için 25 köyde daha `Köyvivor´ projesini hayata geçireceklerini anlatan Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, Yaygın beldesinde projenin startını verdiklerini ifade etti. Karataş, "Köyvivor´daki amacımız, çocuklarımızın yarışması, eğlenmesi, mutlu olmasıdır. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızı hem çocuklarımıza hem gençlerimize hem de köylülerimize güzel bir şekilde tanıtmaktır. Burada başarı elde eden çocuklarımıza tişört, madalya ve kupa ile çeşitli ödüller verdik" dedi.

Köyvivor projesini köylerdeki çocuklarla buluşturacaklarını söyleyen Gençlik Merkezi liderlerinden İrfan Batır da çocukların eğlenceli bir zaman geçirdiğini bildirdi. Yarışma sonunda başarı elde eden çocukları çeşitli hediyelerle ödüllendirdiklerini anlatan Batır, çocuklar kadar kendilerinin de yarışma kapsamında güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından beldede kurulan Köyvivor parkuru ile arkadaşlarıyla kıyasıya mücadele eden Aslı Demir, yarışmada iyi bir performans göstererek ödülü hak ettiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-07-03 11:49:18



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