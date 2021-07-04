Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar

DHA

Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar


Asena TUTAR/MALAZGİRT (Muş), (DHA)- MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, yaklaşık 50 yıl önce kurulan 1071 Malazgirt Spor Kulübü, çocuklarla gençleri sporla buluşturup, terör ve uyuşturucu başta olmak üzere zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlıyor.
Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı Malazgirt'te, sportif faaliyetler hız kazandı. Terör olaylarının sona ermesiyle ilçedeki tek spor kulübü bünyesinde futbol akademisi kuruldu. Bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla, faaliyetlerini, son bir yıldır hızlandıran 1071 Malazgirt Spor Kulübü, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmeyi hedefliyor. Başkanlığını Kaddafi İbrahim Türeli'nin (35), antrenörlüğünü ise ağabeyi İsmail Türeli'nin yaptığı kulüpte, 7-15 yaş grubu çocukların kaydı yapılmaya başlandı. Kulübe ait tesislerde futbol oynayan çocuklar da mutlu olduklarını söyledi.
'ÜLKEMİZE GELECEĞİ PARLAK YENİ NESİLLER KAZANDIRACAĞIZ'
1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı Kaddafi İbrahim Türeli, çocukları terör ve uyuşturucudan uzak tutmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Kulüp olarak daha önce de Yeşilay'la birlikte 'Hayata Yeşil Işık Yak' projesini yürüttüklerini belirten Türeli, "Bizim amacımız, çocukları sokaktan, uyuşturucu bağımlılığından, günümüzün en büyük hastalığı olan teknoloji bağımlılığından, terörden, terör unsurlarından kurtarıp tamamen sporla hayata bağlamak. Ailelerine güzel bir evlat, halkına faydalı olabilecek fertler yetiştirebilmek için emek ve mücadele vereceğiz. İlk etapta 100 çocuk kaydı yapmayı hedefliyoruz. Bu 100 çocukla cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 15.00 ile 19.00 arasında Malazgirt Şehir Stadyumu'nda, spor yapacağız. Çocuklarla kitaplar okuyup geziler yapacağız. Maksadımız, ülkemize güzel, geleceği parlak yeni nesiller kazandırmak olacak" diye konuştu.
Futbol oynamayı çok sevdiğini söyleyen Yunus Özbek (14), "Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir evlerimizden çıkamıyorduk. Malazgirt Spor Kulübü sayesinde sahaya gelip spor yapma şansım oldu. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak için spora geldik. Bizlere bu fırsatı veren Malazgirtspor'a çok teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Malazgirt Asena TUTAR
2021-07-04 10:32:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar, `Köyvivor´ parkurunda yarıştı
YEREL HABERLER Çocuklar, `Köyvivor´ parkurunda yarıştı
Muş’ta yılın ilk arpa hasadına başlandı Çiftçiler arpa veriminin azlığından dertli
YEREL HABERLER Muş’ta yılın ilk arpa hasadına başlandı Çiftçiler ...
Malazgirt’te karne heyecanı
YEREL HABERLER Malazgirt’te karne heyecanı
Polisten uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Polisten uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi
Sarı çiçeklerin arasındaki menderesler hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Sarı çiçeklerin arasındaki menderesler hayran ...