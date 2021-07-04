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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1071 Malazgirt Spor Kulübü’nde futbol akademisi

İHA

1071 Malazgirt Spor Kulübü’nde futbol akademisi

– Muş’un Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spor Kulübü, gençleri her türlü kötü alışkanlıklardan korumak için futbol akademisi kurdu.
Kurulduğu yıldan beri futbol faaliyetlerini kesintisiz sürdürerek 2019 yılında Yeşilay Cemiyeti ile sponsorluk anlaşması imza atan 1071 Malazgirt Spor Kulübü, 1 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile başlatılan normalleşme sonrası spor faaliyetlerine ağırlık vererek futbol akademisini kurdu. Akademinin kurulmasında büyük çabalar sarf eden iş adamı İsmail Türeli, gençleri yeşil sahalarda görmenin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.
1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli de, gençlerin pandemi dönemi boyunca evlerinde kaldıklarını belirterek, “3 yıl önce ‘Hayata Sporla Yeşil Işık Yak’ projemiz vardı. Bizler o proje sonucunda çok güzel şeyler yaptık. Çok başarılı sporcular yetiştirdik, milli takıma kadar sporcu gönderdik. 17 18 aylık pandemi sürecinde gerçekten bizler ve çocuklarımız evlerimizde kapalı kaldık. Sosyal bir etkinlikten faydalanamadık. Cumhurbaşkanımızın da normalleşme müjdesinden sonra bizde 1071 Malazgirt Spor Kulübü olarak 1071 Malazgirt Spor Futbol Akademisini açtık. Bugün burada antrenmanlara başladık. Yavaş yavaş sayımızı 100 sporcuya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 100 sporcumuzu kötü alışkanlıklardan, terörden, uyuşturucu maddelerden ve kötü bağımlılıklardan kurtarıp sporla hayata bağlayacağız” dedi.
1071 Malazgirt Spor Futbol Akademisine hayallerine kavuşmak için kayıt olduğunu söyleyen 11 yaşındaki Yunus Emre Bozkurt ise “Pandemi nedeniyle geldik buraya evde canımız sıkılıyordu. Teknolojiye de fazla zaman ayırmamak için babam bizi buraya yönlerdi. Malazgirt Spor’da futbolcu olmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

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