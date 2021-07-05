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(Özel) Muş’tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı Kurbanlıklardan Muş ekonomisine 410 milyon lira katkı bekleniyor

İHA

(Özel) Muş’tan Batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı Kurbanlıklardan Muş ekonomisine 410 milyon lira katkı bekleniyor

Muş’ta yaklaşık 22 bin büyükbaş ve 40 bin küçükbaş hayvan, Kurban Bayramı için Batı illerine sevk edilmeye başlandı.
Muş’ta 10 ay boyunca Kurban Bayramı için özenle beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, bayrama sayılı günler kala tır ve kamyonlara yüklenerek büyükşehirlere sevk ediliyor. Bin bir zorlukla bakımı yapılan ve çocuk gibi büyütülen kurbanlıklar, alıcılar için görücüye çıkarılıyor. Kurban pazarındaki yerini almak için sevk edilen hayvanlardan kent ekonomisine yaklaşık 410 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde hayvancılık yapan Veysi Sönmez, 45 büyükbaş hayvanını tırlara yükleyerek İstanbul Sultanbeyli Belediyesi pazarına gönderdi.
30 senedir hayvancılık işiyle uğraştığını ve köyün geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ifade eden Veysi Sönmez, “Evlerin tamamı neredeyse kurbanlık işiyle uğraşıyor. 45 hayvanım var. Kurbanlıkları tırlara yükledik ve İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki kurban pazarına gidiyoruz. Orada 158159 numaralı çadırda satışımızı yapacağız. 10 aydır bu hayvanlar besidedir. Hayvanlarımızı önce yaylada otlatıyoruz, ardından 45 ayda içeride besi yapıyoruz. Bu 45 hayvanımız 10 aylık süreç içerisinde ortalama 5060 ton yem tüketti” dedi.

“Hayvanları bebek gibi büyütüyoruz”
Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğu için 10 ay boyunca kurbanlıklara bebekleri gibi baktıklarını aktaran Sönmez, “Ortalama olarak hayvanlarımız 750 kilogram ile 1 ton arasında değişiyor. Köyden 250300 hayvan Bursa ve İstanbul’a kurbanlık olarak götürülüyor” diye konuştu.

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