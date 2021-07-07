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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

65 yaşındaki gözü yaşlı anneden HDP'ye tepki

İHA

65 yaşındaki gözü yaşlı anneden HDP'ye tepki

Muş’ta çocuğunun terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan 65 yaşındaki Gülbahar Teker, HDP binasına yürüdü.
Muş’ta, HDP İl Başkanlığı önünde ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne eylem için gelen aileler, oturma başlattı. 12 haftadır eyleme katılan gözü yaşlı anne Gülbahar Teker, HDP’ye tepki göstererek parti binasına yürüdü. Anne Gülbahar Teker’i, polis ekipleri güçlükle sakinleştirebildi.

Aile sayısı 8’e yükseldi
12 haftadır eylemlerini sürdüren Teker, Özcan, Yenilmez, Aktar, Kılıç ve Arul ailelerine bir destekte Baykara ile Uçkun ailelerinden geldi. Eyleme yeni katılan Baykara ailesinden anne Ribabşah Baykara, oğluna yeniden kavuşmanın ümidiyle HDP binası önünde oturmaya başladı. Burada gazetecilere Türkçe ve Kürtçe açıklamalarda bulunan anne Ribabşah Baykara, oğlunun dağa götürüldüğünü ve HDP’den evladını istediğini söyledi. 7 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden Baykara, “Oğlum hayvanlara bakarken kandırıp götürdüler. Oğlum çobandı, garibandı. Şimdi oğlumun yastığı taş, altındaki döşek ise soğuk. Oğlumun eline şimdi silah vermişler orada ne çile çekiyor Allah bilir. Kendi çocuklarını dağa göndersinler, benim oğlumu neden dağa gönderdiler. Ben oğlumu sağlam bir şekilde istiyorum. Gelsin devlete teslim olsun, askerliğini halkın çocuğu gibi yapsın. İnşallah devlet yardımcı olur ve oğlumu bana sağ salim teslim ederler. Ben onlardan hiçbir şey istemiyorum, sadece oğlumu istiyorum. Oğlumu kandırdılar götürdüler. Oğlumu geri bıraksınlar gelsin” dedi.

“HDP ve PKK'ya lanet olsun”
HDP’ye yürüyen Gülbahar Teker de, burada eyleme devam edeceğini ve kimseden korkmadığını belirterek, “Buradan gitmiyorum. Son çocuk dağdan inene kadar buradan gitmeyeceğim. Yeter artık bu anne ve babalardan ne istiyorlar. HDP ve PKK'ya lanet olsun. HDP kapatsın, gitsin. Kimse bunları istemiyor. Bu çocuklar dağda kalmasın. Ceza yok, gelin devlete, askere teslim olun. 2 yıldır senin için eyleme katılıyorum. Gel oğlum ben hastayım, küçük kardeşin Cuma hasta. 2 aile daha eyleme katıldı. Allah razı olsun. Çocuklarımız PKK'nın elinde kalmasın gelin burada bize destek verin” ifadelerini kullandı.

“Kanımızın son damlasına kadar bu annelerin yanındayız”
Ailelere destek vererek Muş Kardeşlik Platformu adına açıklama yapan Akil Gençler Platformu Doğu ve Güneydoğu Bölge Başkanı Adnan Demir ise "Muş Kardeşlik Platformu olarak burada annelerimize destek veriyoruz. Malum HDP ve PKK'lılar annelerimizi görmüyorlar. HDP ve PKK'nın üst düzey yöneticileri ve halk arasında gizli saklanan hainlerine sesleniyorum. Acaba sizin evlatlarınız olsaydı ne yapardınız? Sizin çocuklarınız Türkiye'nin ve dünyanın en güzel üniversitelerinde, en güzel okullarında bu günahsız halk üzerinden beslenip onları okutuyorsunuz. Sizce artık yeter değil mi? İnsanlarımız ve Kürtler artık bunları biliyor, yeter diyoruz. Bayram üzeridir sizde biraz iman varsa, şeref, namus, haysiyet varsa artık bu annelerin seslerini duyarsınız. Kanımızın son damlasına kadar bu annelerin yanındayız. Bu bayram hediyesi olarak annelerinize dönün. Sizi kandırıyorlar, sizin sırtınızdan nemalanıyorlar. Bu anneleri artık üzmeyin yeter” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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