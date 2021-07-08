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Buzdolabı patlayınca evleri yanan aile geceyi komşularında geçirdi

DHA

Buzdolabı patlayınca evleri yanan aile geceyi komşularında geçirdi


Asena TUTAR/MALAZGİRT (Muş), (DHA)MUŞ'ta buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen 6 kişilik Çalım ailesi, geceyi komşularında geçirdi. Yangında tüm birikimini kaybettiğini söyleyen Hüseyin Çalım (42), "İnşaatlarda çalışarak ailemin geçimini sağlıyordum. Tek sevincim çocuklarım ve eşime bir şey olmaması" dedi.
Malazgirt ilçesi Şekerbulak Mahallesi'nde önceki gün saat 08.30 sıralarında, Çalım ailesinin evinin mutfağındaki buzdolabı bomba gibi patladı, ardından da yangın çıktı. Bu sırada salonda oturan Aynur (38) ve Hüseyin Çalım (42) çiftiyle odalarında uyuyan çocukları Baran (15), Yaren (12), Berkan (8) ile Adar Çalım (3), büyük panik yaşadı.
Hüseyin Çalım, kapıdan çıkamadıklarından 4 çocuğunu 3 metre yükseklikteki salonun penceresinden atıp, yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak müdahalesi yetersiz kalınca eşi ve çocuklarının yanına gidip gözyaşlarıyla yanan evlerini izledi. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Evsiz kalan Çalım ailesini komşuları misafir etti. Yangından sağ kurtulmalarına sevindiğini söyleyen Aynur Çalım, "Evde yangın çıktığında çocuklarım uyuyordu. Patlamanın sesiyle uyandılar ve babaları onları camdan dışarı çıkardı. Geceyi komşuda geçirdik. Yarın babamda kalırız, daha sonra başka komşuda. Yani bu ne kadar sürecek bilemiyorum. Maddi durumumuz yok, hayırsever ve valimizin yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.
'ZARARIMIN KARŞILANMASINI İSTİYORUM'
Yangında evleriyle birlikte birikimlerinin de kül olduğunu söyleyen Hüseyin Çalım ise, "Aile olarak mağdur olduk. Elimde avucumda bir şey kalmadı. Evimin onarımını bile yaptıramıyorum. Çocuklarla beraber komşuda kalıyoruz. Yetkililerden yardım istiyorum. Başımızı sokacak bir yuvamız vardı. Şimdi yok. Komşuda bir iki gün daha kalabiliriz. Bundan sonra zaten kalıp rahatsızlık vermek istemeyiz. Bulabilirsem çadır kuracağım. Mahallemizde yol çalışması vardı. İddiaya göre kepçenin elektrik tellerine çarpması sonucu evimdeki buzdolabının patladığı ve yangın çıktığı belirtiliyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Malazgirt Asena TUTAR
2021-07-08 11:22:59

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