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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MŞÜ’de yeni logo lansmanı

İHA

MŞÜ’de yeni logo lansmanı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından düzenlenen ödüllü logo yarışmasında 1. seçilen yeni logonun lansmanı yapıldı.

MŞÜ 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Logo tasarımında birinci olan ve telekonferansla bir konuşma yapan grafik tasarımcı Zuhal Sarı, tasarım sektöründe çalışan biri olarak 1071 Malazgirt Zaferi'yle Türklere açılan kapı olan Anadolu’nun güzel beldesi Muş ilinin üniversitesinde logosunun kullanılacak olmasının kendisi için ayrı bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi. Elinde olmayan sebeplerden dolayı lansmana katılamadığını ifade eden Sarı, “Orada olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Logonun, üniversitenin tanınırlığına katkı sunmasını ve hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Programda konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz de, bugün burada Muş Alparslan Üniversitesi'nin yeni logo lansmanı için bir araya geldiklerini ifade etti. Bir kitapta uzun uzun anlatılabilecek şeyleri çok kısa bir imgeyle, sembolle anlatmanın mümkün olduğunu belirten Vali Gündüzöz, “O sembolü, değerlerin kavranması lazım ve insanlarda da bu etkiyi özet bir şekilde yapması lazım. Sayın Rektörümüzün ve tasarımcı hanımefendinin anlattıkları çerçevesinde Muş’u pek çok yönüyle kavrayan bir sembolün üretilmiş olduğunu anlıyoruz. Bu açıdan da hassasiyetlerinden dolayı Sayın Rektörümüze, değerlendirme jürisine ve kıymetli tasarımcıya şükranlarımızı sunuyoruz. Bunda Sultan Alparslan tabi ki olmalı ki Malazgirt ve kapı metaforuyla Sultan Alparslan zaten var. Muş’u Malazgirt’ten, Sultan Alparslan’dan ayrı değerlendirmemiz mümkün değil. Bu kapı metaforu Malazgirt ve Sultan Alparslan hususunun sembolik içerisinde yer almış olması ve onu çağrıştıran, düşündüren o kapı metaforuyla bulunması sevindirici ve güzel bir unsur olmuştur. Bizim en önemli değerimiz Sultan Alparslan’dır. Bu topraklarda, Anadolu’da var olmamızın kapısını açan bu büyük devlet adamı ve kumandandır, Malazgirt Meydan Savaşı'dır ve burada da kapıyla özdeşleşen aslında bunlardır.” dedi.

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise Muş Alparslan Üniversitesi'nin vizyonunu ve misyonunu yansıtan, ‘Bilim, Eğitim, Sultan Alparslan, Muş Lalesi, Selçuklu ve 1071 Malazgirt Zaferi’ temalarından bir veya birkaçını ifade eden; akılda kalıcı, özgün, yenilikçi, estetik ve işlevsel kullanımlara sahip yeni bir logo oluşturmak ve kurumsal kimlik çalışmalarına resmiyet kazandırmak için çıktıkları yorucu yolculuğun son durağına geldiklerini ifade etti. 23 Aralık 2020 tarihinde müracaatları başlayan logo tasarımı yarışmasına Türkiye genelinden 516 tasarımcının, bin 129 logo ile katıldığını kaydeden Rektör Polat, “Seçici kurulun 3 gün süren titiz değerlendirmeleri sonrasında, profesyonel grafik tasarımcı Sayın Zuhal Sarı, jüri üyelerinin ortak kanaati doğrultusunda birinciliğe layık görülmüştür. Bölgenin bilim ve teknoloji noktasında kalkındırılmasına öncülük etmek şeklinde özetleyebileceğimiz kuruluş felsefemizin temel amacını daima göz önünde bulundurmak, Muş’un kadim değerlerine sahip çıkmak ve ecdadımızın bizlere emanet ettiği “tarihe bilgi, hikmet ve adalet temelinde tanıklık etmek” görevini hakkıyla yerine getirmek, Üniversitemizin en temel gayesidir. Bugün sizlere tanıtımını yaptığımız çalışmaların öz hedefi, bu külli amaçların gerçekleştirilmesine matuf adımlardan sadece birisidir. İşbu sebeple yeni logomuzun birçok tarihi, kültürel, folklorik ve coğrafi temaya işaret etmesine dikkat edilmiş, ayrıca sahanın uzmanlarınca ifade edildiği üzere bir logonun görsel ve teknik özellikleriyle işlevsel yönlerini içermesi, kurumsal kimliğin ruhunu yansıtma kapasitesine sahip olması göz önünde bulundurulmuştur. 29 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Muş Alparslan Üniversitesi ilk yıllarda, 16 Türk devletini simgeleyen 16 yıldız ile Muş’un simgesi olan lale figürü içinde Alparslan’ın şaha kalkmış atının resmedildiği logoyu kullanmıştır. 26.03.2009 tarihinde kurucu rektörün talebiyle bu logo kullanımdan kaldırılmış, üniversite senatosunda alınan 'VII numaralı kararla şu an kullanmakta olduğumuz lale figürlü yeni logo üniversitemizin tanıtım yüzü olmuştur. Ancak söz konusu logo ismimizi, vizyonumuzu, misyonumuzu ve kuruluş felsefemizi tam olarak yansıtmadığından, ayrıca bugüne kadar kurumsal kimlik çalışmaları noktasında herhangi bir hazırlık da yapılmadığından, yeni bir logo ve buna bağlı kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması zaruri hale gelmiştir.” dedi.
Program, logo tasarım kısa film gösterimi ve lansmana katkı sağlayan öğretim üyeleri ile emeği geçenlere teşekkür belgesi ve plaket takdimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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