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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Demirer ev ziyaretlerini sürdürüyor

İHA

Kaymakam Demirer ev ziyaretlerini sürdürüyor

– Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçede göreve başladığı günden beri düzenli olarak ev ziyaretleri yapmaya devam ediyor.
Kaymakam Demirer, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ile birlikte Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Kopal ile Olam ailelerini evlerinde ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Demirer’in ilk durağı Selçuklu Mahallesi’nde 4 çocuğuyla birlikte yaşayan İpek Kopal oldu. Demirer, Kopal ailesinin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, giderilmesi talimatını verdi.
Kaymakam Demirer, daha sonra aynı mahallede oturan 72 yaşındaki Übeydullah Olam ve aile fertlerini ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyerek talep ve ihtiyaçlarını not aldı. Ev ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Kaymakam Demirer, amaçlarının vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, sorunlarını dinlemek ve bu sorunların giderilmesi için çalışmak olduğunu söyledi.
Demirer, ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocuklara ise oyuncak dağıttı.

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