Toprak altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı

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Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)MUŞ'un Varto ilçesinde hafriyat alınan bölgede meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Muhammed Sertkaya (33) arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Varto'nun Bağiçi köyü mevkisinde meydana geldi. Yapımı devam eden Muş-Varto karayolunda kullanılmak üzere alandan hafriyat çekimi sırasında, toprak kayması oldu. İşçilerden Muhammed Sertkaya (33) toprak altında kaldı. Yanındaki mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Sertkaya, iki kilometre uzaklıktaki Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sertkaya, acil serviste gözlem altında tutuluyor.DHA-Genel Türkiye-Muş / Varto Fatih ÇELİK

2021-07-09 12:44:31



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