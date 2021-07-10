Kadınlar devlet destekli kursta hem meslek öğreniyor hem de üretim yapıyor

Muş’ta, Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından kadınlara yönelik açılan halı dokuma kursuna katılan kursiyerler, burada hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM), İşKur ve ADEM işbirliğiyle açılan kurslara kadınlar ilgi gösteriyor. ADEM hizmet binasında açılan halı dokuma kursuna katılan 15 kursiyer, bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Usta Öğretici Hidayet Bulu, 15 kursiyere eğitim verdiklerini ifade ederek, “7 aylık süreli olan kursumuzda haftanın 5 günü buradayız. Kadınlarımız pandemiden dolayı çok sıkıldılar. Burayı bir nevi terapi olarak da görüyorlar” dedi.

Kursiyerlerden Yeşim Yıldız ise kursta çok güzel bir ortam elde ettiklerini belirterek, “Burada 15 arkadaş birlikte kurs görüyoruz. Ortamımız çok güzel. Hem sosyal bir aktivitemiz oluyor hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Bu tür ücretli kursların devamını bekliyoruz” diye konuştu.

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