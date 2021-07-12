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'Okul bostan'da yetiştirilen sebzeler, dar gelirli ailelere dağıtıldı

DHA

'Okul bostan'da yetiştirilen sebzeler, dar gelirli ailelere dağıtıldı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler, okulun bahçesinde bostana çevirdikleri 500 metrekare alanda tamamen organik sebze yetiştirdi. Toplanan ürünler mahallede belirlenen dar gelirli ailelere ücretsiz dağıtıldı.
Saray Mahallesi'ndeki 19 derslik ve 485 öğrencisi bulunan Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinin 500 metrekarelik bölümü bostana dönüştürüldü. Müdür Nesim Aytepe, öğretmen ve öğrenciler, mayıs ayında ekimini yaptıkları yeşil soğan, maydanoz, karalahana, roka, mısır, kabak, bal kabağı, biber, domates, salatalık, patlıcan ve yeşil fasulyelerin bakımını da üslendi. Öğretmen ve öğrenciler, tamamen organik olarak yetiştirdikleri ürünlerin hasadını gerçekleştirdi. Toplanan ürünler, mahalledeki dar gelirli aileleri ücretsiz dağıtıldı.
Okul yönetimi ile öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, bostanda yetiştirilen ürünlerin belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere öğrenciler tarafından ulaştırıldığını söyledi. Kıvanç, "İlimiz aynı zamanda bir tarım kenti. Burada domates, salatalık, biber, yeşil fasulye, soğan ve bunlara benzer ürünler öğrencilerimiz ve okul yönetimi tarafından ekilmiştir. Buradan elde edilen ürünler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak amacıyla yetiştirilmiştir. Bu bizleri son derece mutlu etmektedir" dedi.
500 metrekarelik alanını bostan olarak değerlendirdiklerini belirten Müdür Nesim Aytepe ise, "Emeklerimizin karşılığını ihtiyaç sahibi ailelere verdik. Çok mutluyuz bu durumdan ve emeğimize değdi. Sabah gelip akşama kadar bostanda çapa yaptığımız günlerde oldu. Ama emeklerimizin sonucu almış olmamız her şeye bedel. İhtiyaç sahiplerini de mutlu etmiş olduk" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-07-12 09:15:48

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