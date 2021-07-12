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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Muhtarlar Federasyonundan Malazgirt’e ziyaret

İHA

Türkiye Muhtarlar Federasyonundan Malazgirt’e ziyaret

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Sultan Alparslan diyarı Malazgirt ilçesinde bir dizi temaslarda bulunmak için gelen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer’i makamında ziyaret etti. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, tarihi ilçe Malazgirt’te bulunmaktan son derece mutlu olduğu ifade etti. Başkan Aktürk, “Sultan Alparslan diyarı ecdadımızın ana vatanı Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Tarihi ilçemizde ilk ziyaretimizi Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer’e yaptık. Kaymakamımıza ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer de, “İlçemizdeki muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Muhtarlar bizim hep mesai arkadaşımız oldu. Muhtarlarımız kamu görevi yapıyorlar. Muhtarlarımızı o anlamda çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın muhtarlarla külliyede toplantılar yapması, sosyal haklar yönünden iyileştirmeler yapması muhtarlık kavramını ve statüsünü diğer kurumlar nezdinde daha da öne çıkardı. Bu yönüyle de Cumhurbaşkanımıza sizin adınıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra ilçenin tarihi yerlerini ziyaret etmek için kaymakamlık makamından ayrıldılar.

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