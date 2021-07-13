Hayırseverler vatandaşların yaptırdığı cami hızla yükseliyor

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahalle Muhtarı Hasan Başaran tarafından 15 Haziran 2020 yılında inşaatına başlanılan ve hayırsever vatandaşların yardımlarıyla yapımı devam eden cami inşaatının birinci katı tamamlandı.

Muhtar Hasan Başaran, muhtar seçilmeden önce verdiği cami sözünü yerine getirmek için gecesini gündüzüne kadar sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar cami inşaatında çalışarak, mahallelisine verdiği sözü yerine getirmeye çalışıyor. Danışmengazi Mahallesi’nde hayırsever vatandaşlardan arsasını bağışlayan, bahçesindeki kavak ağaçlarını hibe eden, kulağındaki küpesini satarak camiye bağışlayan, dağda çobanlık yaparak aldığı parayı veren, ineğini bağışlayan, hayırsever iş adamları ve yüzlerce bağışçının yardımları ile yapımına aralıksız devam edilen caminin ana kubbesinin yapımına başlandı.

Muhtar Başaran, geçen sene mahalle halkıyla bir toplantı yaptığını ifade ederek, “Burada bir caminin gerekli olduğu talebini aldın. Ama buna başlarken gerçekten çok korkulu bir şekilde başladım. Malazgirt’imizin güzel yerlerini güzel çekilmiş fotoğraflarını halıya bastırdım, götürüp iş adamlarımıza verdik. Hem Malazgirt’imizi tanıttık hem de hayırla ilgili taleplerimizi ilettik. Sağ olsunlar hiç kimse bizi geri çevirmedi. Onlardan aldığınız paraları getirdik bu camimize yatırdık” dedi.

Muhtar Başaran; ineğini satan, küpesini ve bileziklerini veren annelere de teşekkür ederek, “Yani halkımız çok duyarlı. Ben öyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Şimdi yapacağımız kompleks 3 milyon değerinde olacak. Tabii bunu halk verdi, biz vermedik. Ben de onların elçisiyim. İnşallah onların bana verdiği emaneti takip etmelim. Bu cami arsasını ise Yılmazlar ailesinden Arif Yılmaz tarafından bağışlandı. Ben onlara da tekrar teşekkür ederim. Camimizin bütün beton işleri ve minaresini de Malazgirtli işadamı değerli Fesih Sayar abimiz verdi. Yani ben şunu söyleyeyim, söylerken hakikaten heyecandan. Çünkü ben böyle bir şey beklemiyordum. İnsanlarımızın bu kadar duyarlı olacağını tahmin etmiyordum. Hepsine minnettarım” ifadelerini kullandı.

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