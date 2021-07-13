Varto’da kan bağışı kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto’da kan bağışı kampanyası

İHA

Varto’da kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından Varto ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Belediye İşhanı önünde kan bağışı aldıklarını belirten Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördüklerini ve hedefledikleri 200 ünite kanı toplamak istediklerini belirtti. Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarında olduğunun altını çizen Yonat, “Kan ihtiyacını karşılamak üzere Kurban Bayramı öncesi Varto ilçesinde bir kampanya başlattık. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Kan bağışına ihtiyacımız var, onun için biz vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 510 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler" diye konuştu.
Bağıştan önce kişinin kan değerini ve tansiyonunu ölçüp ondan sonra kan aldıklarını vurgulayan Yonat, şöyle konuştu:
"Kan verme kişinin sağlığı açısında önemlidir. Kan alma ile birlikte ilimizin kan ihtiyacını karşılamış olacağız. Varto ilçemizde 150 ünite kan topladık. Kan almamızla birlikte vatandaşların hastalıklarını taramış oluyoruz. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz. Kan veren tüm Vartolulara teşekkür ediyorum.”
Kan vermeye gelen Hasan Güvercin ise kana ihtiyacı olan çok insanla karşılaştığını belirterek, “Buraya kan bağışında bulunmak için geldik. Belki bir hayat kurtarırız. Kana ihtiyacı olan yine bizler olabiliriz. İnsanların duyarlı olmaları için bizde bir adım atalım dedik. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 10 defadır kan verdiğini dile getiren Yüksel Demir adlı vatandaş da, “Belki bu vereceğimiz kanımızla bir hayat kurtulur ya da bir gün bize de lazım olur. Bu nedenle tüm vatandaşları kan vermeye davet ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayırseverler vatandaşların yaptırdığı cami hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Hayırseverler vatandaşların yaptırdığı cami hızla ...
Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri kısıtlandı
YEREL HABERLER Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri kısıtlandı
Kızılay’dan 2 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Kızılay’dan 2 aileye gıda yardımı
Türkiye Muhtarlar Federasyonundan Malazgirt’e ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Muhtarlar Federasyonundan Malazgirt’e ziyaret
'Okul bostan'da yetiştirilen sebzeler, dar gelirli ailelere dağıtıldı
YEREL HABERLER 'Okul bostan'da yetiştirilen sebzeler, dar gelirli ...
İhtiyaç sahibi ailelerin sebzeleri imam hatipli öğrencilerden İmam hatipli öğrenciler, okul bahçesindeki atıl araziyi bostana dönüştürdü
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi ailelerin sebzeleri imam hatipli ...
Muş’ta sıcak hava su tüketimini artırdı
YEREL HABERLER Muş’ta sıcak hava su tüketimini artırdı
KOSGEB'den aldığı 200 bin lira destekle kendi işini kurdu
YEREL HABERLER KOSGEB'den aldığı 200 bin lira destekle kendi işini ...