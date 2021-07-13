Başkan Kılınç, güven tazeledi

Muş’un Malazgirt ilçesindeki S.S. Malazgirt Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abdullah Kılınç, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

İlçedeki otelde gerçekleştirilen S.S. Malazgirt Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'na çok sayıda üye katıldı. Divan başkanlığını 31. Van Bölge Başkanı Erdal Toktamış'ın yaptığı genel kurulda, Başkan Kılınç tek aday olarak katıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tek liste ile yapılan seçimde tüm delegelerin oyunu alan Kılınç yaptığı teşekkür konuşmasında "Öncelikle bize inanan bize güvenen tüm değerli esnaf dostlarım; beni bir kez daha bu kutsal ve ulvi göreve layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ederim. Yıllardır büyük bir sabırla ve özveriyle yanlarında olan ve yönetimi destekleyen kooperatif ortaklarına son seçimde gösterdikleri büyük güven ve teveccüh nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bu vesile ile bir kez daha Malazgirt Esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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