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Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit kabirleri ziyaret edildi.

Muş Valiliği tarafından düzenlenen programa Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum amirleri, şehit yakınları, askeri erkan, polis ve vatandaşlar katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programda, şehitler için eller semaya açıldı. Duaların edildiği program, şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Akabinde, SalihMuhlise Çağlayan Camisinde şehitler için mevlit ve hatim okutuldu.

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