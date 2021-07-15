Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları

İHA

Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları

Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli programlar düzenledi.
Muş Valiliği tarafından Belediye Meydanında düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayın görüntüsü ekrana getirilirken, ardından 15 Temmuz şehitleri kısa film gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra, kentte düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular, Vali İlker Gündüzöz tarafından ödüllendirildi. Sancak koşusunda derece alan sporcu, sancağı Vali İlker Gündüzöz’e teslim etti.
Meydandaki vatandaşlara bir konuşma yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, bundan 6 yıl önce milletin destan yazdığını söyledi. Vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde hainlere karşı meydanlarda toplandığını hatırlatan Vali Gündüzöz, “Bu memleketin zor zamanlarda her zaman milletin ferasetiyle bir araya gelip zoru kolay kılma gibi bir özelliği var. Bu dünyada başka bir millette yok. Onun için topu tüfeği olmadığı, en fakir olduğu günde bile şu şanlı bayrağı, bu millet yere indirmemiştir, ezanları bu gök kubbede susturmamıştır” dedi.

“Bizim Anadolu’yu vatan edindiğimiz tarih Malazgirt Meydan Savaşıdır”
Malazgirt Meydan Savaşı’nın 26 Ağustos 1071’de gerçekleştiğini kaydeden Vali Gündüzöz, “Bizim Anadolu’yu vatan edindiğimiz tarih Malazgirt Meydan Savaşıdır. Tarihimizde zaman zaman dış güçlerin organizasyonuyla, içerideki hainlerinde işbirliğiyle sıkıntılı günleri yaşamışızdır. 15 Temmuz’da büyük bir hesap var. Bu hesap, bu değerli coğrafyada, bu memleketi esaret altına almak. Yine bir yaz ayı. Ama düşman yine uyumuyor, yine uyanık. İçeriden devşirdiği bazı hainlerle bir isyan, ayaklanma başlatmaya çalışıyor. Ama 35 çapulcunun hareketinden öteye gidemiyor. Bunun cevabı Ankara’da Kızılay Meydanında, Muş’ta bu meydanda, memleketin pek çok yerinde, meydanlarda ve İstanbul’da hava meydanında, Boğaziçi Köprüsünde bu millet göğsünü siper etti, şehitler verdi. O şehitleri, demokrasi kahramanlarını minnetle, şükranla ve rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Onlar başımızın tacı” dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın da bir konuşma yaptığı programda Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve mehteran takımı tarafından müzik dinletisi ve gösteriler sergilendi. Program, Kur’anı Kerim Tilaveti okunması, duaların edilmesi ve salanın okunmasıyla sona erdi.
Anma törenine; İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum amirleri, askeri erkan, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbeti
YEREL HABERLER Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve ...
Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Malazgirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Malazgirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Varto’da tekerlekli sandalye dağıtımı
YEREL HABERLER Varto’da tekerlekli sandalye dağıtımı
Muş polisinden drone destekli trafik denetimi Muş’ta polis ekipleri kazaları önlemek için yollarda
YEREL HABERLER Muş polisinden drone destekli trafik denetimi Muş’ta ...
Kaymakam Avcı kurban bağışında bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Avcı kurban bağışında bulundu
Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt’te
YEREL HABERLER Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt’te
Varto’da Kur’an kursu öğrencilerine giyim yardımı
YEREL HABERLER Varto’da Kur’an kursu öğrencilerine giyim yardımı
Malazgirtli gençlere forma desteği
YEREL HABERLER Malazgirtli gençlere forma desteği
VEDAŞ personeli korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER VEDAŞ personeli korona virüs aşısı oldu
Muşlu anneden evlat nöbeti HDP önünde bu hafta tek başına eylem yapan anne, oğluna seslendi
YEREL HABERLER Muşlu anneden evlat nöbeti HDP önünde bu hafta tek ...
(Özel) Ottan beklenen verimi alamayan çiftçi silajlık mısıra yöneldi
YEREL HABERLER (Özel) Ottan beklenen verimi alamayan çiftçi silajlık ...