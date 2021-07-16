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Polisten uyuşturucu ve organize suçlara karşı mücadele çalışması Polisten “UYUMA Projesi” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” çalışması

İHA

Polisten uyuşturucu ve organize suçlara karşı mücadele çalışması Polisten “UYUMA Projesi” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” çalışması

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele noktasında “En İyi Narkotik Polisi Anne” kampanyası ve “UYUMA Projesi” kapsamında stant açılarak vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Narkotik Şube Müdürlüğünce, Muş Valiliği önünde kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtımı yapılarak, aileler uyuşturucuyLa mücadeleye karşı bilgilendiriliyor. Narkotik köpeği Thor’un da bulunduğu stant, vatandaşların ilgisini çekiyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyan “UYUMA Projesi”ne ilişkin uzman ekipler tarafından vatandaşlara detaylar anlatıldı.
Standı inceleyen Muş Valisi İlker Gündüzöz, Narkotik Şube Müdürü Halit Bozkurt’tan bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadeleye ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından stant açıldığını söyledi. İçişleri Bakanlığınca özellikle uyuşturucu ile mücadelede son yıllarda stratejik eylem planı hazırlandığını belirten Vali Gündüzöz, “Cezalar artırıldı ve bunların tahkikatları noktasında kolaylaştırıcı usuller Adalet Bakanlığıyla istişareli olarak hazırlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirildi. Bu suçlarla daha etkili mücadele imkanına kavuşuldu. Bu çok paydaşlı bir mücadele, bu paydaşlardan en önemlileri de anneler babalar. Onun için ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’dir diyoruz. Onların eğitimleri noktasında da İçişleri Bakanlığımız güzel bir noktada ve bir projeyi yürütmekte. Eğer biz anneleri babaları bilinçlendirirsek, yavrularımızı bilinçlendirirsek; bu illetten, bu uyuşturucu belasından gençliğimizi korumuş olacağız” dedi.
Sentetik eczaların yayılmasının çok daha kolay olduğunu hatırlatan Vali Gündüzöz, “Bu yüzden dünya büyük bir tehdit altında ama Türkiye uyuşturucuyla mücadelede gerçekten elde ettiği yakalama rakamlarıyla, ele geçirdiği suç materyalleriyle ve yakaladığı suçlularla, şüphelilerle oldukça iyi bir durumda. Bizim cezaevlerimizde uyuşturucu noktasında, uyuşturucu suçlarına karışıp tutuklanan veya hüküm giyen 60 binin üzerinde insan var. Dolayısıyla çok etkin bir mücadele yapılmakta son 510 yıldır. Özellikle son 3 yıldır da bu mücadele pik seviyesine çıktı. Umuyoruz ki bu stantta bir farkındalık oluşturur. Uyuşturucuyla mücadele noktasında bize tüm annelerin destek vermesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

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