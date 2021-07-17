Polisten çiftçilere sahte para uyarısı Hayvan pazarında kalpazan önlemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisten çiftçilere sahte para uyarısı Hayvan pazarında kalpazan önlemi

İHA

Polisten çiftçilere sahte para uyarısı Hayvan pazarında kalpazan önlemi

Muş’ta polis ekipleri, Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala canlı hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgilendirme yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sahte para mağduriyeti yaşamaması için önlemleri artırdı. Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarına gelerek çiftçi ve alıcıları kalpazanlara karşı uyaran uzman ekipler, sahte parayı gerçekten ayırabilmenin püf noktaları hakkında bilgilendirici paylaşımlarda bulundu. Alışveriş sırasında alıcı ve satıcıların mağduriyet yaşamaması için çalışma yürüten ekipler, şüpheli durumların polise bildirilmesini istedi.
Yapılan çalışmayla ilgili açıklama yapan KOM’da görevli polis memuru İlker Yıldız, Muş KOM Şube Müdürlüğü olarak Kurban Bayramı öncesinde meydana gelebilecek sahte para olaylarını engellemek için çeşitli bilgilendirme faaliyetinde bulunduklarını söyledi. Hayvan pazarındaki hem satıcıları hem de alıcıları sahte para konusunda bilgilendirdiklerini kaydeden Yıldız, "Sahte paraya karşı çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza uygulamalı olarak bilgi paylaşımı yaptık. Paraya dokunarak, görerek nasıl ayırt edebilecekleri konusunda fikir sunduk. Şimdiden tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Sahte parayla ilgili çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

“Sahte paraya karşı aydınlatıcı bilgi sahibi olduk”
Hayvan pazarında kurban satışı yapan çiftçilerden Nizamettin Yıldırak da polis memurlarının hayvan pazarına gelerek kendilerini sahte para konusunda uyandırıp, aydınlattıklarını ifade etti. Bu tür faaliyetleri çok olumlu bulduklarını vurgulayan Yıldırak, “Bugün bizleri bilgilendiren ekipler; kimseyle dalaşmaya girmememizi, böyle bir durumla karşılaşmamız durumunda 155’i aramamızı istediler. Bayram öncesi mutlaka sahte paralar kalpazanlarda vardır. Geliyorlar bizim gibi parayı tanımayan çiftçi arkadaşlarımızı kandırabiliyorlar. Bu konular hakkında aydınlatıcı bilgi sahibi olduk. Polis memuru arkadaşlara duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullanırken Fesih Yolcu isimli çiftçi de, “Polis memurları buraya gelerek bizi bilgilendirdi. Herhangi bir şüpheye düşmemiz durumunda 155’i arayıp kendilerini bilgilendirmemizi istediler. Bu tür faaliyetler toplum için iyi çalışmalar. Bu konu hakkında ne biz ne de alıcılar mağdur olmasın diye gerekli bilgilendirmeyi bize yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Öte yandan kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlardan Şahin Yayman ise hayvan pazarına kurbanlık bakmak için geldiğini aktararak, “Polis ekipleri bizi sahte para için bilgilendirdiler. Kendilerine teşekkür ederim. Bizde bayram için hayvanımızı aldık”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma personelinden anlamlı kurban bağışı
YEREL HABERLER Jandarma personelinden anlamlı kurban bağışı
15 yaşındaki kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 15 yaşındaki kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
Polisten uyuşturucu ve organize suçlara karşı mücadele çalışması Polisten “UYUMA Projesi” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” çalışması
YEREL HABERLER Polisten uyuşturucu ve organize suçlara karşı ...
Varto’da 15 Temmuz etkinliği
YEREL HABERLER Varto’da 15 Temmuz etkinliği
Bulanık Kaymakamı İlidi: "Bu uğurda yaklaşık 250 şehit verdik, yine olsa eminim yine aynısını yaparız"
YEREL HABERLER Bulanık Kaymakamı İlidi: "Bu uğurda yaklaşık 250 ...
Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları
YEREL HABERLER Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbeti
YEREL HABERLER Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve ...
Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Malazgirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Malazgirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Varto’da tekerlekli sandalye dağıtımı
YEREL HABERLER Varto’da tekerlekli sandalye dağıtımı
Muş polisinden drone destekli trafik denetimi Muş’ta polis ekipleri kazaları önlemek için yollarda
YEREL HABERLER Muş polisinden drone destekli trafik denetimi Muş’ta ...