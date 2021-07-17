Muş’taki evlat nöbetinde ilk anne-oğul kavuşması gerçekleşti Muş’ta evlat nöbetini kazanan anne oğluna kavuştu Muş polisinin ikna ettiği bir kişi daha annesine kavuşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’taki evlat nöbetinde ilk anne-oğul kavuşması gerçekleşti Muş’ta evlat nöbetini kazanan anne oğluna kavuştu Muş polisinin ikna ettiği bir kişi daha annesine kavuşturuldu

İHA

Muş’taki evlat nöbetinde ilk anne-oğul kavuşması gerçekleşti Muş’ta evlat nöbetini kazanan anne oğluna kavuştu Muş polisinin ikna ettiği bir kişi daha annesine kavuşturuldu

Muş’ta dağa kaçırılan oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan ailenin de evlat hasreti sona erdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin eylemleri müjdeli haberle devam ediyor. Muş'un Bulanık ilçesinden kente gelerek HDP Muş il binası önünde oturma eylemine katılan ailenin oğlu A.B., İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışması sonucu polise teslim oldu.

Türk bayrağını öpüp alnına koydu
Müjdeli haberi alarak Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) gelen anne R.B., 7 yıl aradan sonra ilk kez oğluna sarılmanın sevincini yaşadı. Masanın üzerinde bulunan Türk bayrağını öperek alnına koyan A.B., Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şefkatine sığındığını ifade etti.

Evladına kavuşan aile sayısı 100’e ulaştı
Ailenin de oğulları A.B.’ye kavuşmasıyla, terörün pençesinden kurtarılan aile sayısı 100'e yükseldi.

“Örgüt orada propaganda ve işkenceler yapıyor”
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan A.B., Muş’ta HDP önünde eylem yapan annesini evlat nöbeti tutarken gördüğünü ve polisle bağlantı kurarak gelip teslim olduğunu söyledi.
Örgütün dağda propaganda ve işkence yaptığını anlatan A.B., “Oradakileri kandırıyorlar. Devlet dönmek isteyenlere her türlü destek veriyor, yardım ediyor. Örgüt teslim olunmaması noktasında ‘işkence yapıyorlar’ propagandası yapıyor ama öyle bir şey yok. Oradakilere sesleniyorum hiç öyle propagandalara inanmayın. Ne olursa olsun dönün ailenize gelin. Bayramda geldim çok mutluyum. Devlette, poliste hiçbir problem yok teslim olabilirsiniz.” dedi.

“Bu bayram en çok benim bayramım”
Evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne R.B. ise devlete ve polise teşekkür ederek, “Benim çocuğumu getirdiler. Ben Muş’ta evlat nöbetindeyken çocuğum beni gördü çok şükür sağ salim geldi. Bu bayram en çok benim bayramım. Oradaki çocuklara sesleniyorum korkmayın gelin. Orası boştur boştur boştur. Anneleriniz günah. Sabah akşam anneleriniz ağlıyor, yolunuzu bekliyorlar. Gelin devlete teslim olun size yardım ediyorlar. Allah devleti, polisi başımızdan eksik etmesin. Benim çocuğum geldi diğer ailelerin çocuğu gelene kadar eyleme destek vereceğim.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisten çiftçilere sahte para uyarısı Hayvan pazarında kalpazan önlemi
YEREL HABERLER Polisten çiftçilere sahte para uyarısı Hayvan ...
Jandarma personelinden anlamlı kurban bağışı
YEREL HABERLER Jandarma personelinden anlamlı kurban bağışı
15 yaşındaki kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 15 yaşındaki kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
Polisten uyuşturucu ve organize suçlara karşı mücadele çalışması Polisten “UYUMA Projesi” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” çalışması
YEREL HABERLER Polisten uyuşturucu ve organize suçlara karşı ...
Varto’da 15 Temmuz etkinliği
YEREL HABERLER Varto’da 15 Temmuz etkinliği
Bulanık Kaymakamı İlidi: "Bu uğurda yaklaşık 250 şehit verdik, yine olsa eminim yine aynısını yaparız"
YEREL HABERLER Bulanık Kaymakamı İlidi: "Bu uğurda yaklaşık 250 ...
Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları
YEREL HABERLER Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbeti
YEREL HABERLER Malazgirt'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve ...
Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Malazgirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Malazgirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Muş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Varto’da tekerlekli sandalye dağıtımı
YEREL HABERLER Varto’da tekerlekli sandalye dağıtımı
Muş polisinden drone destekli trafik denetimi Muş’ta polis ekipleri kazaları önlemek için yollarda
YEREL HABERLER Muş polisinden drone destekli trafik denetimi Muş’ta ...