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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konakkuran Belediyesi’nden yeni su deposu

İHA

Konakkuran Belediyesi’nden yeni su deposu

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, tüm belde halkının içme suyu ihtiyacını karşılayacak yeni su deposu yaptı.
Kurban Bayramına sayılı günler kala belde halkının susuz kalmaması için mücadele veren Konakkuran Belde Belediyesi, belde halkının içme suyu ihtiyacını karşılayacak yeni su deposu yaptı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, “Beldemizin ana şebeke hattı yenileme çalışmalarımız yoğun şekilde yapılıyor. Bu kapsamda belde halkımızın içme suyu ihtiyacı karşılamak için eskiyen su depomuzu yeniledik. Belde halkımıza hayırlı olsun” dedi.
Yeni su deposuna kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar ise beldede yaptığı çalışmalardan ötürü Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu’na teşekkür ettiler.

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