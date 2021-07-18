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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto Yazı İşleri Müdürü Hıdır Arslan’ın ikinci şiir kitabı çıktı

İHA

Varto Yazı İşleri Müdürü Hıdır Arslan’ın ikinci şiir kitabı çıktı

Muş'un Varto Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yapan Hıdır Arslan, 'Zambaklar Mavi Açtı ' adlı ikinci şiir kitabını çıkarttı.
Kurban Bayramı öncesi şiir kitabının tanıtımını yapan Yazı İşleri Müdürü Hıdır Arslan, okul çağlarında başladığı ve kendi imkânlarıyla derlediği şiirlerini bir kitap haline getirdiğini belirterek, ikinci kitabı olan “Zambaklar Mavi Açtı” adlı kitabını çıkarttığını kaydetti. Arslan, "Zambak; bir duygu, bir düşünce, bir çağrışımdır, aşktır, sevdadır. Zambak bir olgunluk, bir kültürdür, yaşanmış bir hayattır. Bir yorum, bir yaşam biçimidir. Doğruyu, iyiyi ve güzeli aramaktır. Bir dik duruştur zambak. Bir rüyadır, yaşamdır, çığlıktır. Bir ıslıktır zambak, bir sesleniştir. Zamana meydan okumadır. Yüreğin sesidir. Özlemdir, acıdır, umuttur. Özgürlük deryasında bir damladır zambak. Güne mavi umutlarla uyanarak başlamaktır. Çiğdemlerin, mor sümbüllere yerini bıraktığı hasretlik ve memleket kokusudur. Zambak, yaşanması gereken bir ütopyadır. Sevdanın, kardeşliğin, sevgi ve barışın can bulduğu bir mozaiktir zambak. Istırapların ve hüzünlerin umutlandığı; sevdaların yaşandığı ve tutkuların, isteklerin biçimlendiği bir düştür. Zambak; çatlayan topraklardaki bir aşkın sevdaya dönüşmesidir. Fidanların filizlendiği, dalların tomurcuklandığı bir doğa sevgisidir. Barış, kardeşlik, eşitlik ve adalet duygusudur zambak. Kitabın yayına hazırlanmasında emeği geçen değerli dostlarım Şair Çetin Akgül’e, Ressam Erdal Güldağ’a, Grafiker Evren Biter’e çok teşekkür ederim" dedi.
Yazı İşleri Müdürü Hıdır Arslan, daha önce de “Canroc” adlı ilk şiir kitabını çıkartmıştı.

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