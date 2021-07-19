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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto’da aşılama devam ediyor

İHA

Varto’da aşılama devam ediyor

Muş’un Varto Devlet hastanesi Başhekimliği, vatandaşların daha rahat aşılama yapması için Kurban bayramı öncesi çarşı merkezinde aşı standı kurdu.
Muş’un Varto ilçesinde Covid19 aşılama çalışmaları devam ediyor. Varto Devlet Hastanesi Başhekimliği ve çalışanları Kurban bayramı öncesinde vatandaşların daha rahat ve hastaneye gelmeden kendi aşılarını yapa bilmeleri açısında çarşı merkezindeki Belediye İş Hanı önünde Covid19 aşılama standı kurarak vatandaşların aşı olmalarını sağlamaya başladı. Ulaşım sorunları olan vatandaşların aşılarını hastaneye gelmeden daha rahat bir şekilde yapmaları için ilçe merkezinde aşılama standı açtıklarını dile getiren Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Işıl Işık, “Hastanemizde devam eden aşılama çalışmalarımızla birlikte Kurban bayramı öncesi ilçe merkezinde aşı standı kurduk. Kurban bayramı öncesi ulaşım sıkıntısı olan bütün vatandaşlarımıza kolaylık olması anlamında ilçe merkezinde aşılama çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bütün halkımızı, bütün insanlarımızı aşılamaya davet ediyorum. Çalışmalarımız büyük hızlarla devam edecektir. Aşılarımız bayram günüde aktif olarak devam edecektir. Emeği geçen her kese ve aşılama çalışmalarında bize destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim ”dedi.
Aşılama yapmaya gelen vatandaşlar ise, hastaneye gitmeden direk çarşı merkezinde aşılama yapılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ve hastane başhekimi ile çalışanlarına teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

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