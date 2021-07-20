Malazgirt’te bayram namazı pandemi tedbirleri çerçevesinde kılındı

Muş'un Malazgirt ilçesinde bayram namazı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde kılındı.

Malazgirt’te bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında ellerinde seccadeleri ile camilere akın etti. Merkez Camisinde namazlarını eda eden vatandaşlar, bol bol dua etti. Hutbesinde korona virüs pandemisine değinen Cami İmamı Bedrettin Ulaş maske, mesafe ve hijyen konularına vurgu yaptı. Ulaş, “Sağlığımız için bu üç kurala mutlaka uymalıyız. Bu çerçevede tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Bayram namazına Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından mezarlıklara giden vatandaşlar, bol bol dua okudular.

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