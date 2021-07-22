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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta buğday satışları başladı

İHA

Muş’ta buğday satışları başladı

Muş’ta çiftçiler tarafından yaklaşık 1 milyon 200 bin dönüm alanda hasadı yapılan buğday, tüccarlar tarafından satın alınarak çevre il ve ilçelere gönderiliyor.
Muş’ta bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle buğdaydan beklenen verimi alamayan üreticiler, elde ettikleri mahsullerin satışına başladı. Kentin belirli noktalarında buğday alımı yapan tüccarlar, elde ettikleri ürünleri tırlarla Doğu ve Güneydoğu’ya sevk ediyor. Buğdayın tonunu 2 bin ile 2 bin 350 lirasında aldığını ifade eden tüccar Takyettin Yılmaz, hasat zamanıyla birlikte buğday alımına başladıklarını söyledi. Kuraklıktan dolayı buğday veriminin düşük ama kalitenin iyi olduğunu ifade eden Yılmaz, “Geçen seneye göre fiyatlar düşük. Geçen yıl tonunu bin 650 liradan aldığımız buğdayı şu anda 2 bin ile 2 bin 350 TL’den alıyoruz. Tahminen Muş genelinde 3035 bin ton civarında buğday elde edilebilir. Buğdaylar buradan Doğu ve Güneydoğu illerine gidiyor. Satın aldığımız buğdayları kendi adamlarımıza gönderiyoruz. Ortalama olarak burada 200300 ton arasında buğday alımı yapıyoruz” dedi.
Buğdayını tüccara satan çiftçilerden Ferit Karakaya, “Harman köyünde 25 dönüm alanda buğday ekimi yaptım. Buğdayımız 5 ton civarında geldi. Çok şükür hasadımız iyiydi. Kalite olarak iyi ama verim olarak düşüktü. Emeğimizin karşılığını alamadık. Buğdayın tonunu 2 bin 200 liradan verdik. Buğdayımız para etmedi” diye konuştu.

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