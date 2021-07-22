Milletvekili Şimşek, Malazgirt'te halkın kurban bayramını kutladı

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde halkın Kurban Bayramı’nı kutladı.

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, beraberindeki Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş İl Başkanı İbrahim Avcı ve partililerle Malazgirt Kaymakamlığı, Malazgirt Belediyesi, AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bayram ziyaretinde bulundu. Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Başkanı Kenan Deniz, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım ve partililer tarafından karşılanan Şimşek, burada halkın ve partililerin bayramını tebrik etti.

Her zaman Malazgirt halkının yanında olacağını ifade eden Şimşek, Kurban Bayramı’nın ise milletçe en çok ihtiyaç duyulan huzur ve esenlik ortamını bir nebze de olsa sağlayacağına canı gönülden inandığını söyledi. Şimşek, “Malazgirt ilçesi bizim kadim ve tarihi ilçemizdir. Bugün buraya siz değerli Malazgirt halkımızın bayramını tebrik etmek için geldik. Bildiğiniz üzere korona virüsü yüzünden çok sıkıntı günler yaşadık. Çok şükür bugün burada bayramlaşma fırsatı bulabildik. Bizler için özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve sosyal yardımlaşma duygularının en güzel göstergesi olan mübarek bir Kurban Bayramı’nı daha karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu vesileyle bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor, tüm Malazgirtli kardeşlerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Daha sonra Vekil Şimşek ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda oturan vatandaşların bayramını kutladı.

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