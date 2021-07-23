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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altın, vatandaşların bayramını kutladı

İHA

Başkan Altın, vatandaşların bayramını kutladı

– Muş’un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı.
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçedeki esnafı tek tek gezerek bayramlarını kutladı. Çarşı esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Altın, vatandaşlarla da sohbet ederek bayramlarını kutladı. Başkan Altın, "Kurban Bayramı dolayısıyla esnafımızı iş yerlerinde ziyaret ederek hem hayırlı işler diledik hem de pandemi süreci ile ilgili tedbirleri elden bırakmamalarını rica ettik. Korona virüs sürecinde çok büyük zorluklar çeken esnafımızın yüzünün gülmesi hepimizin ortak dileği. Umut ediyoruz ki güzel günler yakındır. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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