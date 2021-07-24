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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yakup Kaya güven tazeledi

İHA

Başkan Yakup Kaya güven tazeledi

Muş'un Bulanık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin yapılan Olağan Genel Kurulu'nda başkan Yakup Kaya güven tazeledi.
Bulanık Kapalı Spor salonunda yapılan 2020 Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kooperatifi seçimine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Ömer Çelik, Veysi Akar ve Gülcan Arı gözetiminde yapılan toplantı, divan heyetinin seçilmesiyle başladı. Bulanık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, üyelerin oy çoğunluğunun desteğini alarak tekrar başkanlığa seçildi.
Oy kullanma önce bir konuşma yapan mevcut Başkan Kaya, "Değerli arkadaşlar biz buraya savaşmaya gelmedik. Biz demokratik bir seçim yapıyoruz. Bu seçimde ise hangisi Bulanık halkı için hayırlı ise Allah ona nasip etsin. Değerli Bulanık esnafı, Bulanık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin geçmişte ne kadar zor durumda olduğunu herkes çok iyi biliyordunuz. Esnaf sanatkarların ne olduğunu, nasıl faaliyetler içinde olduğunu hiçbir esnaf tarafından bilinmiyordu. Bizimle birlikte esnaf sanatkarlar kooperatifi başarılı günlere ulaşmıştır" dedi.

"Kooperatifimiz Türkiye'nin gözdesi olmuştur"
Başkan Kaya, "Bizim kooperatifimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Türkiye'nin gözde kooperatifi olmuştur. Her yıl ve 10 yıl boyunca derece alan bir kooperatifiz. Bütün nakliyecilerimize 500 milyar para dağıttık. Bütün esnaflarımıza destek olduk. Kimseyi ayırt etmeden yardım ettik. Sizin teveccühünüzle tekrar adayım. Her zaman Bulanık esnafının yanındayım" diye konuştu.
Konuşmaların ardından iki adayın yarıştığı seçimde oy kullanma işlemine geçildi. Rakibi Fevzi Çelik ile seçime giren mevcut başkan Yakup Kaya, üyelerin büyük oy çoğunluğunu alarak rakibini yenerek güven tazeledi.
Seçimden sonra esnaf ziyaretine çıkarak teşekkür ziyaretinde bulundu.

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