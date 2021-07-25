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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nehir ve derelerden topladığı renkli taşları sanata dönüştürüyor

İHA

Nehir ve derelerden topladığı renkli taşları sanata dönüştürüyor

Muş’ta yaşayan Yunus Yasin isimli vatandaş, nehir ve dere kenarlarından topladığı çakıl taşlarını çeşitli işlemlerden geçirerek hediyelik eşyalara dönüştürüyor.
Merkeze bağlı 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası Yusuf Yasin, hobi olarak dere ve göletlerden topladığı çakıl taşlarını alüminyum tepsilere yapıştırarak duvar saatine dönüştürüyor. Çeşitli işlemlerden geçirdiği taşlara boya ve vernik ile şekil veren Yasin, birbirinden güzel sanat eseri ortaya çıkarıyor.
Renkli taşlara merakı olduğu için bulduğu her yerden taş topladığını belirten Yasin, taşları değerlendirmek amacıyla duvar saati yapmaya karar verdiğini söyledi. Taşları toplarken boyut ve renklere çok dikkat ettiğini anlatan Yasin, “Taşlardan duvar saati yapmaya başladım. Ürettiğim saatleri çevremdeki insanlara gösterdim ve çok beğendiklerini söylediler. Taşları alüminyum tepsiye yapıştırarak şekil veriyorum. Tepsi üzerine ağaç tutkalı kullanarak çeşitli şekiller veriyorum. Silikonla taşları tek tek tepsinin üzerine yapıştırıyorum. Taşların yapışmasının ardından cila ile renklendiriyorum. Belli bir süre sonra mekanizmayı takıyorum ve saat çalışır duruma geçiyor. 3 günde ancak bir saat yapabiliyorum. Yaptığım saatleri çevremdeki insanlara hediye olarak dağıtıyorum. Bu taşlar Muş’ta zor bulunduğu için biraz zorlanıyorum. Nehir ve dere kenarlarında bulduğum taşları düzenledikten sonra işliyorum” dedi.

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