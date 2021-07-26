Normalleşmeyle renkli köy düğünlerine yoğun ilgi

Muş’un Malazgirt ilçesinde kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeni evlenen çiftler, köylerde açık havada düğün yapıyor.

Kontrollü normalleşme süreci dünya evine girmeye hazırlanan çiftler, led ışıklarla süslenen açık havada dillere destan düğün yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Salgın nedeniyle düğünlerini 1 yıl ertelediklerini belirten Mağalcık köyünde ikamet eden Mehmet Cebe, “Kontrollü normalleşme süreciyle köyümüzde açık havada hiçbir hastalık riski taşımadan oğlumun düğününü yapmaya başladık. Türkiye’de başlayan kontrollü normalleşme süreci ile oğlumu evlendirebilmek için tam bir yıldır pandeminin bitmesini bekliyorduk. Çok şükür Türkiye’de normalleşme süreci başladı. Süreç başlatınca bizde düğün hazırlıklarına başladık. Malazgirt ve köylerinde bir gelenek haline gelen led ışıklı kır düğünümüzü köy meydanına kurduk. Kır düğünleri tüm köylerimizde var. Bizler düğünlerimizi açık havada yaparak bir nebzede olsa korona virüsünden korunmak istiyoruz. Benim tüm akrabalarım batıdan geldi. Batıdan gelen akrabalarımız da kır düğünümüzü çok beğendiler. İnşallah Türkiye’de başlayan ve yoğun şekilde devam eden aşılama çalışmaları neticesinde pandemi son bulur ve hastalık kalmaz” dedi.

Organizatör Nimetullah Katmakaya ise kontrollü normalleşme süreci sayesinde düğün sezonunu açtıklarını belirterek, “Korona virüs hastalığı yüzünden hem ilçe merkezimizde hem köylerimizde kimse kapalı bir alanda hastalık bulaşma riski dolayısı ile düğün yapmak istemiyor. Bizde ilçemizde gelenek haline gelen açık havada kendi tasarımlarımız ile led ışıklı rüya gibi sahneler hazırlıyoruz. Özellikle kızlarını evlendiren aileler, rüya gibi bir düğün istiyorlar. Bizde köy meydanlarında kurduğumuz bu led ışıklı sistemlerle evlenecek çiftlerimize rüya gibi kır düğünleri hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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