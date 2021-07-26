Normalleşmeyle renkli köy düğünlerine yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Normalleşmeyle renkli köy düğünlerine yoğun ilgi

İHA

Normalleşmeyle renkli köy düğünlerine yoğun ilgi

Muş’un Malazgirt ilçesinde kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeni evlenen çiftler, köylerde açık havada düğün yapıyor.
Kontrollü normalleşme süreci dünya evine girmeye hazırlanan çiftler, led ışıklarla süslenen açık havada dillere destan düğün yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Salgın nedeniyle düğünlerini 1 yıl ertelediklerini belirten Mağalcık köyünde ikamet eden Mehmet Cebe, “Kontrollü normalleşme süreciyle köyümüzde açık havada hiçbir hastalık riski taşımadan oğlumun düğününü yapmaya başladık. Türkiye’de başlayan kontrollü normalleşme süreci ile oğlumu evlendirebilmek için tam bir yıldır pandeminin bitmesini bekliyorduk. Çok şükür Türkiye’de normalleşme süreci başladı. Süreç başlatınca bizde düğün hazırlıklarına başladık. Malazgirt ve köylerinde bir gelenek haline gelen led ışıklı kır düğünümüzü köy meydanına kurduk. Kır düğünleri tüm köylerimizde var. Bizler düğünlerimizi açık havada yaparak bir nebzede olsa korona virüsünden korunmak istiyoruz. Benim tüm akrabalarım batıdan geldi. Batıdan gelen akrabalarımız da kır düğünümüzü çok beğendiler. İnşallah Türkiye’de başlayan ve yoğun şekilde devam eden aşılama çalışmaları neticesinde pandemi son bulur ve hastalık kalmaz” dedi.
Organizatör Nimetullah Katmakaya ise kontrollü normalleşme süreci sayesinde düğün sezonunu açtıklarını belirterek, “Korona virüs hastalığı yüzünden hem ilçe merkezimizde hem köylerimizde kimse kapalı bir alanda hastalık bulaşma riski dolayısı ile düğün yapmak istemiyor. Bizde ilçemizde gelenek haline gelen açık havada kendi tasarımlarımız ile led ışıklı rüya gibi sahneler hazırlıyoruz. Özellikle kızlarını evlendiren aileler, rüya gibi bir düğün istiyorlar. Bizde köy meydanlarında kurduğumuz bu led ışıklı sistemlerle evlenecek çiftlerimize rüya gibi kır düğünleri hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
Jandarmadan drone destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan drone destekli trafik denetimi
Nehir ve derelerden topladığı renkli taşları sanata dönüştürüyor
YEREL HABERLER Nehir ve derelerden topladığı renkli taşları sanata ...
Bulanık'ta meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı, köylüler yol kapatma eylemi yaptı
YEREL HABERLER Bulanık'ta meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı, ...
Başkan Yakup Kaya güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Yakup Kaya güven tazeledi