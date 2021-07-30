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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta un ve hububat ambarlarına yoğun ilgi

İHA

Muş’ta un ve hububat ambarlarına yoğun ilgi

Muş’ta özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar tarafından kışlık gıdaların muhafazası için tercih edilen un ambarları yoğun ilgi görüyor.
Sanayi sitesinde tenekecilik yapan esnaf, buğday hasadıyla birlikte un ve hububat gıda depoları üretiminde yoğunluk yaşıyor. Teneke atölyesinde yılda yaklaşık 4 bin adet üretilen sacdan un ambarları, Muş’un yanı sıra Bitlis, Van, Hakkari, Siirt ve Erzurum ile ilçelerine gönderiliyor. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların kış mevsiminde unlarını muhafaza etmek için tercih ettiği un ambarları, köy evlerinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

“Köylerde un ambarı olmazsa olmazdır”
Teneke atölyesinde ustabaşı olarak çalışan Mehmet Yücetepe, buğday hasadının başlamasıyla mayıs ayında başlayıp kasım ayına kadar un ambarı üretimine devam ettiklerini söyledi. Yılda yaklaşık 4 bin un ambarı ürettiklerini anlatan Yücetepe, “Özellikle kırsal kesimde çok kullanılıyor. Vatandaşlar ambarlarda un, buğday, arpa, yem ve gıda maddelerini muhafaza ediyor. Günde 5060 ambar üretiyoruz. Tamamladığımız ambarları Muş’un yanı sıra Bitlis, Van, Hakkari, Siirt, Erzurum ve farklı il ve ilçelere gönderiyoruz. Köylerde un ambarı olmazsa olmazdır. En büyük ambar 10 torba, en küçüğü ise 4 torba un alabiliyor. Ambarların ömrü 10 yılı bulabiliyor” dedi.

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