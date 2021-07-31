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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

İHA

Muş’ta ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

Muş Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent genelindeki ormanlık alanlara giriş ve çıkışların bir ay süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtilerek, “Önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı; Muş ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin 31 Temmuz 202131 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmasına, bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasaklanmasına, orman alanları içerisinde ‘yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç’ mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün; Muş Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Jandarma Komutanlığı personelince müştereken sağlanmasına, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde ‘ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç’ 30.09.2021 tarihine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00’den sonra müsaade edilmemesine, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü ‘tarla, bağ, bahçe artığı, ot, dal vb.’ yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesine, yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirli bir süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanmasına, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına, mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte; uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtılması, kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşların konuya ilişkin duyarlılığının artırılmasına, halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere köy ve mahalle cami imamlarımızca konuşmalar yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınmasına, enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve VEDAŞ tarafından her türlü tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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