Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Akyüz atandı

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Muş Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Oğuz Akyüz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (HEM) atandı.

Muş Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Oğuz Akyüz’e yeni görev verildi. Genç ve çalışkan kimliğiyle birçok projeye imza atan Akyüz, Mahmut Baskın’dan boşalan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne getirildi.

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